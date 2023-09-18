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ПЛН-ТВ: Второй фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» в Пскове

Международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» состоялся в Псковской области с 15 по 17 сентября. На стадион вышли военный оркестр Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова, 23-й военный оркестр штаба Западного военного округа, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ.

Дирижировал сводным оркестром художественный руководитель фестиваля – начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации, главный военный дирижер, заслуженный артист Российской Федерации генерал-майор Тимофей Маякин. К сводному военному оркестру присоединился Духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон» под руководством заслуженного работника культуры РФ, почетного гражданина города Пскова Александра Роора.

Завершился фестиваль концертом на псковском стадионе «Машиностроитель». Как прошло мероприятие - в репортаже ПЛН-ТВ.