Сцена / Фестивали

Псковские проекты получили награды окружного этапа премии Russian Event Awards

Объявлены результаты окружного этапа премии Russian Event Awards Северо-Западного и Центрального федеральных округов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Театрально-концертная дирекция Псковской области завоевала первые места в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек» с проектами:

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры;

Фестиваль «Наше море».

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» завоевала второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населённом пункте с численностью свыше 100 000 человек».