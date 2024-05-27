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Стартовал прием заявок на конкурс «КиноСТАРТ» на фестивале «Западные ворота»

В преддверии V Международного кинофестиваля «Западные ворота» стартовал конкурс «КиноСТАРТ», в котором могут принять участие все жители Пскова и Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Все желающие представят собственный видеоролик, а зрители фестиваля поучаствуют в голосовании и определят победителя. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу фестиваля и покажут на одной из площадок. На церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции кинофестиваля. Приём заявок на конкурс осуществляется до 24 июня.

В программу «КиноСТАРТА» войдут:

Образовательный кинолекторий в онлайн-формате от кураторов фестиваля и специалистов киноиндустрии по 5 темам: сценарное мастерство, режиссура, операторское искусство, звукорежиссура и гафер (работа со светом). Дополнительно в рамках образовательных лекций состоится мастер-класс от действующих специалистов киноиндустрии по документальному кино.

Конкурс видеоработ. На конкурс принимаются короткометражные фильмы разных форматов, отснятые не ранее июля 2023 года. Это могут быть: игровые, документальные, репортажные, клиповые работы, которые длятся от 7 до 25 минут.

Показ 10 лучших работ конкурса на одной из площадок фестиваля и зрительское голосование для выявления лучших работ.

Победитель определяется путём суммирования итогов трех голосований: оценка членов жюри, «живое» голосование зрителей в дни фестиваля и онлайн-голосование зрителей в дни фестиваля.

По итогам конкурса определяется лучшая работа, её автор становится победителем конкурса и получает специальную награду от дирекции V Международного кинофестиваля «Западные ворота». Все финалисты конкурса получают специальные грамоты и призы от организаторов и спонсоров конкурса. На усмотрение оргкомитета возможно выделение дополнительных номинаций.

Участие в конкурсе короткометражного кино «КиноСТАРТ» безвозмездно и может стать отличным стартом для начинающих режиссёров, сценаристов, монтажёров и всех, кто хотел бы попробовать себя в киноиндустрии.

Сроки проведения этапов конкурса:

28 мая – 24 июня – приём заявок на участие в конкурсе и их предварительный отбор.

28 мая – 10 июня – приём заявок на участие в кинолектории.

3 – 14 июня – проведение кинолектория.

24 июня – 1 июля – оценка работ членами жюри.

5 – 7 июля – мастер-классы от мэтров кино для финалистов конкурса.

5 – 7 июля – публичный кинопоказ на одной из площадок V Международного кинофестиваля «Западные ворота» в рамках кинофестиваля «Западные ворота» с голосованием зрителей.

7 июля - объявление результатов конкурса и вручение приза победителю на церемонии закрытия кинофестиваля «Западные ворота».

Подать заявку на конкурс видеоработ можно по ссылке. Регистрация на кинолекторий идет здесь.

Организаторы: дирекция кинофестиваля «Западные ворота» совместно с Псковским городским молодёжным центром, при поддержке правительства Псковской области,креативного пространства «Лофт» и АНО «Псковкреатив».

V международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 5 по 7 июля.