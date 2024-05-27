Стартовал прием заявок на конкурс «КиноСТАРТ» на фестивале «Западные ворота»

В преддверии V Международного кинофестиваля «Западные ворота» стартовал конкурс «КиноСТАРТ», в котором могут принять участие все жители Пскова и Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Все желающие представят собственный видеоролик, а зрители фестиваля поучаствуют в голосовании и определят победителя. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу фестиваля и покажут на одной из площадок. На церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции кинофестиваля. Приём заявок на конкурс осуществляется до 24 июня.
В программу «КиноСТАРТА» войдут:
Показ 10 лучших работ конкурса на одной из площадок фестиваля и зрительское голосование для выявления лучших работ.
Победитель определяется путём суммирования итогов трех голосований: оценка членов жюри, «живое» голосование зрителей в дни фестиваля и онлайн-голосование зрителей в дни фестиваля.
По итогам конкурса определяется лучшая работа, её автор становится победителем конкурса и получает специальную награду от дирекции V Международного кинофестиваля «Западные ворота». Все финалисты конкурса получают специальные грамоты и призы от организаторов и спонсоров конкурса. На усмотрение оргкомитета возможно выделение дополнительных номинаций.
Участие в конкурсе короткометражного кино «КиноСТАРТ» безвозмездно и может стать отличным стартом для начинающих режиссёров, сценаристов, монтажёров и всех, кто хотел бы попробовать себя в киноиндустрии.
Сроки проведения этапов конкурса:
Подать заявку на конкурс видеоработ можно по ссылке. Регистрация на кинолекторий идет здесь.
Организаторы: дирекция кинофестиваля «Западные ворота» совместно с Псковским городским молодёжным центром, при поддержке правительства Псковской области,креативного пространства «Лофт» и АНО «Псковкреатив».
V международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 5 по 7 июля.