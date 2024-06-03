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Фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» пройдет в Псковской области

Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» пройдет в Псковской области с 16 по 25 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Мероприятие станет самобытным и престижным проектом, которое соберет лучшие творческие коллективы из регионов России.

Для участников фестиваля пройдет обширная культурная программа: творческие лаборатории, конкурсы, концерты любительских и профессиональных коллективов, популяризирующих традиционную гусельную и балалаечную игру, работа интерактивной площадки «Ремесла древней Псковщины», мастер-классы, игры, а также выставка традиционных народных инструментов Псковской области «Сохраняя, приумножаем».

«Приглашаем принять участие в конкурсных прослушиваниях солистов и инструментальные коллективы учреждений культуры, дополнительного образования, коллективы детских школ искусств, детских музыкальных школ. Возрастное ограничение – 14+», – отметили в ПОЦНТ.

Смотры пройдут 17 августа по номинациям:

Сольное исполнительство;

Ансамбли малых форм;

Ансамбли крупных форм.

Заявки принимаются до 15 июля на электронную почту festival@ocntpskov.ru с пометкой «Фестиваль «Великие традиции» и наименованием региона.

Подробная информация в положении о проведении конкурса.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»