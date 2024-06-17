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Два иностранных продюсера войдут в состав жюри кинофестиваля «Западные ворота»

Продюсеры из Ирана и Кыргызстана войдут в состав жюри кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом сообщил генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугинна на пресс-конференции, посвящённой V Международному кинофестивалю «Западные ворота», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Что касается звёздных гостей, то Эдуард Пичугин отметил, что это пока остаётся сюрпризом. «Это как раз хорошая интрига. Они сейчас покупают билеты, бронируйте гостиницы», - сказал генеральный директор.

Напомним, кинофестиваль пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля.