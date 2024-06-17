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Сцена / Фестивали

Два иностранных продюсера войдут в состав жюри кинофестиваля «Западные ворота»

20.06.2024 17:46|ПсковКомментариев: 0

Продюсеры из Ирана и Кыргызстана войдут в состав жюри кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом сообщил генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугинна на пресс-конференции, посвящённой V Международному кинофестивалю «Западные ворота», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Что касается звёздных гостей, то Эдуард Пичугин отметил, что это пока остаётся сюрпризом. «Это как раз хорошая интрига. Они сейчас покупают билеты, бронируйте гостиницы», - сказал генеральный директор.

Напомним, кинофестиваль пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля.

Источник: Псковская Лента Новостей
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