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Встреча с актером Юрием Кузнецовым пройдет в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Встреча с советским и российским актером театра и кино Юрием Кузнецовым пройдет в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: организаторы фестиваля

Встреча состоится 6 июля в 15.30 в креативном пространстве Loft (Спортивная улица, 1Б).

Юрий Кузнецов - советский и российский актер театра и кино. В кино Юрий Кузнецов начал сниматься в начале 1980-х годов.

Он сыграл роль гвардии подполковника Фоменко в военном фильме Семена Арановича «Торпедоносцы» (1983), в сериале Арановича «Противостояние» (1985) исполнил роль начальника уголовного розыска, в картине Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» (1984) сыграл начальника райотдела милиции.

Кузнецов также снимался в главных ролях в кинофильмах «Комендант Пушкин» (1986), «Прорыв» (1986), «Я тебя ненавижу» (1986), «Холодное лето пятьдесят третьего...» (1987), «Стук в дверь» (1989), «Гений» (1991), «Невозвращенец» (1991), сериале «Отряд специального назначения» (1987) и др.

Известность актеру принесла роль подполковника милиции по прозвищу Мухомор в сериале «Улицы разбитых фонарей» (1997-2003).

Роль Мухомора была сыграна им и в сериале «Опера. Хроники убойного отдела» (2004, 2006, 2007). Он также исполнил роль «Генерала» в сериале «Литейный, 4» (2007).

Кузнецов снимался в таких фильмах и сериалах, как «Собачье сердце» (1988), «Утомленное солнце» (1988), «Искусство жить в Одессе» (1989), «Афганский излом» (1991), «Брат» (1997), «Русский бунт» (1999), «Антикиллер» (2002), «Участок» (2003), «Остров» (2006), «Диверсант. Конец войны» (2007), «Преступление и наказание» (2007), «Царь» (2009), «Дуэлянт» (2016) и др.

В 2000-х годах он сыграл главные роли в детективе «Дневник камикадзе» (2002), сериалах «Московский дворик» (2009), «Чужой район-2» (2012-2013), «Курортная полиция» (2014).

Среди киноработ Кузнецова последних лет – роли в фильмах и сериалах «Елки последние» (2018), «Человек, который удивил всех» (2018), «Прощаться не будем» (2018), «Эпидемия» (2019), «Огонь» (2020), «Обитель» (2020), «Капитан Волконогов сбежал» (2021), «Проклятый чиновник» (2021), главные роли в комедии «Непослушник» (2021) и историческом фильме «Русь и Ганза» (2021).

Всего актер сыграл свыше 150 ролей.

Напомним, кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля.