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Фестивали реконструкции любой эпохи очень плохо поддерживаются на федеральном уровне - Ольга Тимофеева

Фестивали реконструкции любой эпохи очень плохо поддерживаются на федеральном уровне. Об этом заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева сообщила в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Фестивали реконструкции любой эпохи очень плохо поддерживаются на федеральном уровне. Мы не выиграли грант в этом году на Самолву, это традиционно поддерживалось, а в этом году не выиграли. Мы активно работаем по всем направлением, но случается и такое», – рассказала Ольга Тимофеева.

Она отметила, что для проведения хорошего фестиваля реконструкции необходимо более 5 миллионов рублей.

«Многое из того, что не случилось – не случилось только потому, что нет финансирования, мы с этим работаем, стараемся по-максимуму извлекать средства», – заключила вице-губернатор.