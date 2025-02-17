Сцена / Фестивали

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с группой Zventa Sventana

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

51 Фестиваль русской музыки в этом году как никогда богат на традиционную народную культуру. Вместе с оркестром «Персимфанс» группа Zventa Sventana выступит на концерте-открытии.

Гостями студии станут:

Тина Кузнецова, лидер музыкального проекта Zventa Sventana,

Юрий Усачев, основатель группы «Гости из будущего», сооснователь Zventa Sventana,

Евгений Бархатов, директор оркестра «Персимфанс».

Как петь народные песни под драм машину? Что получится, если к крестьянской песне добавить симфонический оркестр? Где и как найти свои корни и почему слово «фольклор» пора запретить? Об этом и многом другом с участниками группы поговорит ведущая Дина Дабришюте.