Лидер проекта Zventa Sventana: Впервые симфоническая музыка обрамляет крестьянские народные песни

Проект Zventa Sventana стал воплощением мечты основателей, поскольку он позволяет органично соединить традиционную крестьянскую песню с современным звучанием симфонической музыки. Таким мнением в новом выпуске программы «Подстрочник» на волнах радиостанции ПЛН FM (102,6) поделилась лидер музыкального коллектива Zventa Sventana Тина Кузнецова.
Гостья студии также отметила, что коллектив не ставит перед собой цель точно воспроизводить аутентичные архивные записи: «Мы стараемся сохранить суть песни, но делаем её своей».
Певица подчёркивает важность индивидуального подхода к исполнению народных песен.
«Это уже не академическое исполнение, которое традиционно присутствует в русской музыкальной школе, — продолжила она. — Здесь мы достоверно ретранслируем атмосферу и характер народных песен».
Напомним, концертом проекта Zventa Sventana откроется 51-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова в Пскове 13 марта.