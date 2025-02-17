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Лидер проекта Zventa Sventana: Впервые симфоническая музыка обрамляет крестьянские народные песни

Проект Zventa Sventana стал воплощением мечты основателей, поскольку он позволяет органично соединить традиционную крестьянскую песню с современным звучанием симфонической музыки. Таким мнением в новом выпуске программы «Подстрочник» на волнах радиостанции ПЛН FM (102,6) поделилась лидер музыкального коллектива Zventa Sventana Тина Кузнецова.

«Моя мечта сбылась благодаря этому проекту, — признаётся Тина Кузнецова . — Впервые симфоническая музыка обрамляет крестьянские народные песни».

Гостья студии также отметила, что коллектив не ставит перед собой цель точно воспроизводить аутентичные архивные записи: «Мы стараемся сохранить суть песни, но делаем её своей».

Певица подчёркивает важность индивидуального подхода к исполнению народных песен.

«Это уже не академическое исполнение, которое традиционно присутствует в русской музыкальной школе, — продолжила она. — Здесь мы достоверно ретранслируем атмосферу и характер народных песен».

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Напомним, концертом проекта Zventa Sventana откроется 51-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова в Пскове 13 марта.