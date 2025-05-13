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Уличный театр «Точка» представит проект «Шагоход» на Днях Пушкинской поэзии

Уличный театр «Точка» представит проект «Шагоход» на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции региона.

«6 июня артисты в ярких костюмах на высоких ходулях примут участие в традиционном Пушкинском шествии по улицам Пскова, превращая их в настоящую живую сцену. А 7 июня мы ждем вас на поляне в музее-заповеднике "Михайловское", где "Шагоход" подарит незабываемые эмоции!» - рассказали в ТКД

В программе будут представлены интерактивные игры и конкурсы.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.