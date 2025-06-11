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Режиссёр о фильме открытия «Западных ворот»: Картина вызывает споры и разный спектр эмоций

4 июля в Пскове стартует шестой международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня зрители увидят около ста полнометражных, короткометражных фильмов из России и со всего мира. Откроется фестиваль показом фильма «Огниво против Волшебной Скважины». В интервью Псковской Ленты Новостей режиссёр, композитор, сценарист и продюсер Анджей Петрас рассказал, почему для экранизации была выбрана именно эта сказка, а также ответил на вопрос, для какой аудитории снимался фильм.

Режиссёр Анджей Петрас. Фотография: Кинопоиск

- Многие из детства помнят сказку датского писателя Ханса Кристиана Андерсена «Огниво». Почему из всего многообразия сказок выбрали именно эту для экранизации?

- Так получилось, что я написал музыку для театрального спектакля. На премьере, посмотрев на реакцию детей и их родителей, я понял, что будет жаль оставить столько симпатичных песен только в театральной постановке, хотя и прекрасной. И я решил с автором пьесы и режиссером театральной постановки Александром Ставицким сделать сценарий для кино.

- «Ты сам творишь сказку, в которой живешь». Почему выбран именно такой слоган к фильму?

- Этот слоган мне зачастую помогает, когда я теряю какие-то внутренние силы или ориентиры во время продолжительной работы над проектом. Я сам себе его напоминаю, и это придает новый виток всем нашим действием. Идея в том, что мы сами отвечаем за свою судьбу.

- Мнения о сказке «Огниво» достаточно разные. Некоторые даже считают ее в чем-то аморальной и жестокой. Вы постарались в этой сказке увидеть какой-то другой смысл, другую идею?

- Да, это правда. Мы постарались оставить все основные, ключевые точки повествования Андерсена. У нас есть солдаты, у нас есть ведьмы, у нас есть волшебные огромные собаки. У нас есть золото, у нас есть стремление к богатству, у нас есть стремление к знакомству с прекрасной принцессой. Но мы сделали другой финал. Мы сделали счастливый конец.

- В последние годы экранизировать сказки стало достаточно популярно. Например, «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Буратино», «Чебурашка», а теперь еще «Огниво». На ваш взгляд, с чем связан такой тренд на экранизацию хорошо известных старых сказок?

- То, что вы перечислили, изначально, на мой взгляд, это не совсем экранизация старых сказок, это скорее ремейки старых фильмов или мультфильмов. В этом плане наша картина принципиально отличается. У нас нет ничего общего с какими-то чешскими, немецкими фильмами. У нас совсем другая картина. Конечно, они перекликаются, потому что литература, основа одна. Тем не менее это совершенно другой взгляд. Это авторское кино.

- «Огниво против Волшебной Скважины» — это кино для детей или для взрослых? Кто аудитория этого фильма?

- Конечно, это семейная аудитория. Очень хочется, чтобы на нашу картину пришли родители, дедушки, бабушки и их детишки.

- В этом фильме вы совместили кукольных и реальных персонажей. С чем это связано?

- В этом есть смысл, который заложен в концепции картины как идеи. Все повествование происходит как бы в кукольном мире. И оно идет от лица маленького мальчика, сказочника Ханса, который рассказывает и показывает свое представление на рыночной площади. Но практически полфильма мы его не видим. Мы видим только его представление. И зритель только догадывается, что же это такое и почему у нас персонажи превращаются то в кукол, то в живых людей, то в кукол, то в живых людей. Это происходит зачастую прямо на протяжении одной сцены и даже на протяжении одного диалога. И в конечном итоге оказывается, что мальчик после достаточно суровых перипетий оказывается в своем кукольном мире. И весь мир пропорционален мальчику, которому 10 лет. То есть он немножко меньше, он немного несоразмерен взрослым жителям города, немного несоразмерен взрослым обитателям королевского замка, и в этом тоже есть идея и художественная, и концептуальная, и мы ее придерживались, и я надеюсь, что это будет заметно и будет играть на руку в восприятии общей концепции картины.

- У вас уже есть какой-то срез первых откликов зрителей от фильма? Он уже представлялся на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Как восприняли картину?

- Восприняли картину так, как мы и ожидали. То есть она вызывает неоднозначные эмоции. Она вызывает споры. Она вызывает разный спектр эмоций: от бурного восторга до полного неприятия. На мой взгляд, это самая правильная реакция на произведение.

- В Пскове ваш фильм увидят в рамках фестиваля «Западные ворота». А вы лично планируете приехать на фестиваль?

- Я планирую приехать на фестиваль обязательно. Буду присутствовать и буду представлять картину вместе с генеральным продюсером Анастасией Разлоговой.

- А раньше вам доводилось быть в Пскове? Есть у вас какие-то ожидания от посещения нашего города?

- В Пскове, конечно, я был достаточное количество раз. Я живу в Санкт-Петербурге. Мы соседи. Сел на «ласточку» и приехал. Я с удовольствием туда приезжаю, гуляю, наслаждаюсь прекрасной архитектурой, природой, езжу в Пушкинские Горы. Да, с Псковом я знаком.

Беседовала Татьяна Иванова

Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Западные ворота». Кинособытие состоится в Пскове 4-6 июля.