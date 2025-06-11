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Художественный фильм «Ровесник» покажут на псковском фестивале «Западные ворота»

Художественный фильм «Ровесник» (2024, 18+) покажут в рамках фестиваля «Западные ворота» в Пскове, сообщил Псковской Ленте Новостей продюсер картины Игнатий Шестаков.

Фото: Кадр из трейлера фильма «Ровесник»

Фильм о том, как 20-летний Гриша прячется от проблем в бабушкиной квартире. Однажды, копаясь в видеокассетах из семейного архива, он узнаёт тайну — его настоящий отец пропал до его рождения. А перед этим в 1990-е основал первый российский интернет-стартап. Гриша встречается с героями старых видео и записывает с ними интервью, чтобы больше узнать об отце. Параллельно грустит и веселится, влюбляется, тусуется и работает. И всё это фиксирует на камеру.

Фильм получил специальный приз жюри «За лучший дебют» фестиваля «Окно в Европу» (2024), приз «Лучший дебют в полнометражном игровом кино» фестиваля Arctic Open (2024).

Показ состоится 6 июля в 17:30 в кинотеатре Смена (синий зал).

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет с 4 по 6 июля в Пскове.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей