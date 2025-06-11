Изменилось место проведения псковского фестиваля «Добрый рок-2025»

Фестиваль «Добрый рок» пройдет в палкинской деревне Слопыгино из-за подтопления площадки в Палкино, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов.
«Фестиваль не запрещают, не закрывают, фестиваль переедет чуть ближе к Пскову: Палкинский район, деревня Слопыгино, координаты: 57.573199, 28.101675», - подчеркнул директор фестиваля.
Организаторы готовили поляну «Доброго рока» в Палкино под фестиваль, команда волонтеров занималась расчисткой от кустарника и сорных деревьев, выкашивали поле ещё с прошлого года.
Организаторы рассматривали различные площадки по Палкинскому и Псковскому районам, выбирали различные варианты и остановились на сухой площадке в лесном массиве, недалеко от деревни Слопыгино.
Напомним, фестиваль пройдет с 4 по 6 июля.
Информационную поддержку фестивалю оказывают Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).