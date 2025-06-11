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Изменилось место проведения псковского фестиваля «Добрый рок-2025»

Фестиваль «Добрый рок» пройдет в палкинской деревне Слопыгино из-за подтопления площадки в Палкино, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов.

«Фестиваль не запрещают, не закрывают, фестиваль переедет чуть ближе к Пскову: Палкинский район, деревня Слопыгино, координаты: 57.573199, 28.101675», - подчеркнул директор фестиваля.

Организаторы готовили поляну «Доброго рока» в Палкино под фестиваль, команда волонтеров занималась расчисткой от кустарника и сорных деревьев, выкашивали поле ещё с прошлого года.

«Да, много чего сделано. Но природа внесла свои коррективы. Мы просматривали погоду ежедневно на разных сайтах, запускали мысли в "эфир" дабы привлечь жаркое солнце в течение пары последних недель, но увы. Поляна совершенно не пригодна для использования из-за дождей, которые поливают регулярно уже белее 2-х месяцев. Даже пытались сделать мелиорацию на поле. И чуть не утопили трактор. В итоге селить вас в воду было бы для нас не по-дружески, не по-семейному. Вы же знаете, мы стараемся сделать прибывание у нас комфортным. Мы потеряли возможность покатушек на сапах и каяках, увы не будет и бани, но мы очень надеемся, что это не сильно повлияет на ваше настроение», - поделился Андрей Семенов.

Организаторы рассматривали различные площадки по Палкинскому и Псковскому районам, выбирали различные варианты и остановились на сухой площадке в лесном массиве, недалеко от деревни Слопыгино.

Напомним, фестиваль пройдет с 4 по 6 июля.

Информационную поддержку фестивалю оказывают Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).