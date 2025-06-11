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Библиотека имени Курбатова вновь станет одной из площадок фестиваля «Западные ворота»

Библиотека имени Курбатова вновь станет одной из площадок VI Международного фестиваля «Западные ворота», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фотографии: Библиотека имени Курбатова

Фестиваль состоится в Пскове с 4 по 6 июля. Зрителям будет представлено около ста полнометражных и короткометражных фильмов, девять из них – в библиотеке имени Курбатова.

Первых два сеанса пройдут уже 3 июля в актовом зале (Псков, Профсоюзная 2, 1 этаж)

В 12.00 будет показан фильм «Студия в квадрате обстрела», посвященный деятельности ленинградской студии «Техфильм» в годы блокады, а в 13.30 – «Жизнь кино» об одном из самых знаменитых отечественных режиссеров Виталии Мельникове.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей