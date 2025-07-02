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Встречи кинематографистов начались в Пскове в преддверии фестиваля «Западные ворота»

В преддверии открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» начались встречи кинематографистов со зрителями. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, старт «нулевого» дня дала Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова. Сразу два события были посвящены 80-летию Великой Победы.

Фото здесь и далее: ТКД

Здесь открылась выставка «Легенды партизанского края», посвященная партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны. Одноименную документальную ленту завершили петербургские документалисты. Выставка рассказывает о малоизвестных страницах борьбы патриотов в тылу врага, а также открытиях, которые сделали создатели фильма, работая в архивах и принимая участие в экспедициях поисковых отрядов.

Сегодня партизанские тропы влекут к себе многих наших современников. При этом они таят еще огромное количество нераскрытых тайн. Автор сценария фильма - Анатолий Аграфенин, режиссер Андрей Егоров, в создании картины активное участие принимали псковский журналист Олег Константинов и дедовичский отряд «Бригада 60» под командованием Александра Грабчука.

Выставку, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, подготовили Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, киностудия «Аквариум», Архивный комитет правительства Санкт-Петербурга.

Также в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова прошел показ нового документального фильма «Студия в квадрате обстрела». Всю блокаду в Ленинграде работала «Ленинградская объединенная киностудия», кинооператоры которой, умирая от голода, погибая под вражескими обстрелами и бомбежками, ежедневно фиксировали на кинопленку жизнь города – города-фронта, не сдавшегося врагу.

Работа и подвиг кинооператоров оставили на все времена зримую историю блокады – это десятки тысяч метров кинохроники. Режиссер фильма – Людмила Шахт.

Еще один показ в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова – фильм «Жизнь–кино», посвященный кинорежиссеру Виталию Мельникову.

«Виталий Вячеславович прожил большую жизнь, восемь десятилетий которой отдал кино. Его фильмы "Начальник Чукотки", "Мама вышла замуж", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Здравствуй и прощай", "Старший сын", "Царская охота" и многие другие полюбили миллионы зрителей. А сам режиссер старался оставаться в тени, избегал светских тусовок и сторонился шумных мероприятий богемы. Он был полностью поглощен своим делом – съемками кино», - отметили в ТКД.

«Если меня кто-то назовет чернорабочим, я, пожалуй, буду гордиться этим», - сказал Виталий Мельников в одном из интервью.

Режиссеры фильма «Жизнь-кино» - Анатолий Аграфенин и Андрей Егоров.

Напомним, опубликована программа VI псковского кинофестиваля «Западные ворота».

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей