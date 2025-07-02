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Выставка о роли кино в годы Великой Отечественной войны открылась в Пскове

В рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Васильева в Пскове торжественно открыли выставку, посвященную роли кино в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

Открыл выставку приветственной речью программный директор фестиваля Алексей Дунаевский.

«Приветствую вас в этом гостеприимном помещении, в котором мы работаем впервые в истории нашего фестиваля. Нам уже все здесь очень нравится. Я хочу сказать, что эта выставка особенная. Я пригласил замечательного историка, петербургского краеведа Вячеслава Леонидовича Юкина, коллекционера киноатрибутики. Я еще являюсь его ближайшим партнером в последние годы по исследованию истории российского и советского кинопроката. Мы с ним написали три книги. Представьте себе на секунду, что буквально через два дня после первого российского киносеанса открылся кинотеатр на Невском проспекте», - сказал Алексей Дунаевский.

Он отметил, что в честь 80-летия Победы решили провести выставку с экспонатами военных лет.

«В рамках празднования 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне мы захотели первым делом познакомить вас с коллекцией, со знаниями Вячеслава Леонидовича в отношении кинопроката времен Великой Отечественной войны, потому что он - обладатель уникальных коллекций, раритетных экспонатов. Очень сложно представить себе реакцию людей, которые узнают о том, что в голодном Ленинграде, в котором не было хлеба, в котором уходили целые поколения на фронт, работали кинотеатры. Люди смотрели фильмы несколько раз в неделю, представьте себе на секунду, и оставляли после себя уникальные исторические артефакты», - добавил Алексей Дунаевский.

Далее Вячеслав Юкин рассказал о самой выставке, об экспонатах, которые он коллекционировал долгое время. Некоторые из них до недавнего времени были у него в единственном экземпляре.

Название выставки – «И фильмы ковали Победу!» – отсылает к подвигу тех, кто снимал и показывал фильмы в самых невероятных условиях, порой под обстрелами, в осажденных городах и прямо на передовой.

Экспозиция рассказывает о несгибаемых людях, для которых кино становилось делом жизни и источником надежды.

В основе выставки – материалы из коллекции историка-краеведа Вячеслава Юкина: редкие фотографии, документы, воспоминания очевидцев и кадры кинохроники. Посетители смогут увидеть, как работали фронтовые киноустановки, как выглядели передвижные кинопередвижки и какую роль сыграли фильмы в жизни солдат и мирных жителей.

Напомним, опубликована программа VI псковского кинофестиваля «Западные ворота».

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей