Выставка о роли кино в годы Великой Отечественной войны открылась в Пскове

В рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Васильева в Пскове торжественно открыли выставку, посвященную роли кино в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН
Открыл выставку приветственной речью программный директор фестиваля Алексей Дунаевский.
«Приветствую вас в этом гостеприимном помещении, в котором мы работаем впервые в истории нашего фестиваля. Нам уже все здесь очень нравится. Я хочу сказать, что эта выставка особенная. Я пригласил замечательного историка, петербургского краеведа Вячеслава Леонидовича Юкина, коллекционера киноатрибутики. Я еще являюсь его ближайшим партнером в последние годы по исследованию истории российского и советского кинопроката. Мы с ним написали три книги. Представьте себе на секунду, что буквально через два дня после первого российского киносеанса открылся кинотеатр на Невском проспекте», - сказал Алексей Дунаевский.
Он отметил, что в честь 80-летия Победы решили провести выставку с экспонатами военных лет.
Далее Вячеслав Юкин рассказал о самой выставке, об экспонатах, которые он коллекционировал долгое время. Некоторые из них до недавнего времени были у него в единственном экземпляре.
Название выставки – «И фильмы ковали Победу!» – отсылает к подвигу тех, кто снимал и показывал фильмы в самых невероятных условиях, порой под обстрелами, в осажденных городах и прямо на передовой.
Экспозиция рассказывает о несгибаемых людях, для которых кино становилось делом жизни и источником надежды.
В основе выставки – материалы из коллекции историка-краеведа Вячеслава Юкина: редкие фотографии, документы, воспоминания очевидцев и кадры кинохроники. Посетители смогут увидеть, как работали фронтовые киноустановки, как выглядели передвижные кинопередвижки и какую роль сыграли фильмы в жизни солдат и мирных жителей.
Напомним, опубликована программа VI псковского кинофестиваля «Западные ворота».
Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей