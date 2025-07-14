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Глава Гдовского района назвал причину отмены фестиваля «Наше море»

Фестиваль «Наше море», который проводился на побережье Чудского озера в начале августа, в этом году не состоится из-за нехватки финансирования. Об этом глава района Иван Мешков сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Он был очень значим для нашего района. Это уже стало особой точкой протяжения, собирающей большое количество людей, где они прекрасно и приятно проводили время, поэтому я лично и граждане района очень сильно расстроены из-за отмены фестиваля», – сказал Иван Мешков.

Он отметил, что в следующем году администрация района предпримет все усилия для того, чтобы фестиваль состоялся.

«Мы рассчитываем на то, что он в следующем году состоится. По крайней мере, все меры, которые необходимы, в следующем году мы предпримем, окажем свою помощь. Обычно фестиваль проводился на грантовые деньги, и в этом году немножко недобрали. Привлечь средства мы пытаемся, но пока собрать необходимую сумму не получается», – заключил Иван Мешков.

Напомним, фестиваль организовывали на берегу Чудского озера два года подряд в начале августа. Для гостей работала зона ярмарки и фудкорта, проходили турниры по пляжному волейболу, заплыв на сапбордах, танцевальный марафон «СОЛНЦЕВЗЕНИТЕ», музыкальные вечера с именитыми артистами.

В прошлом году событие посетили порядка 15 тысяч человек.