Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» открылся в Изборске сегодня, 2 августа.
Фото: Изборский музей-заповедник
В рамках открытия состоится представление клубов, дефиле исторического костюма и доспеха XIV–XIV вв., сражение по правилам маневров.
Далее гостей ждут:
Фестиваль «Железный град-2025» пройдет при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Медиахолдинг «Гражданская пресса» выступает информационным партнером мероприятия.