В Псковской области пройдет четвертый фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион»

С 5 по 7 сентября в регионе пройдет четвёртый военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион», сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

5 сентября лучшие военные оркестры выступят в семи муниципалитетах региона, среди них Кунья, Себеж, Пушкинские Горы, Остров, Псковский район, Великолукский район, Гдов. Программа фестиваля включает разнообразные музыкальные жанры, предоставляя возможность насладиться как шедеврами классической музыки, так и современными эстрадными композициями, рассказали в ТКД.

Завершится фестиваль грандиозным гала-концертом, который пройдет 6 и 7 сентября в 20:00 на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. На одной сцене соберутся более 400 военных артистов, которые представят зрителям музыкально-театрализованное шоу.

Для зрителей выступят:

Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ

Ансамбль песни и пляски ВДВ

23-й военный оркестр Ленинградского военного округа

Военный оркестр ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

24-й военный оркестр Южного военного округа

Московское военно-музыкальное училище имени Генерала-лейтенанта В. М. Халилова

Детский духовой оркестр имени Александра Роора

Военный оркестр 76 гвардейской Черниговской краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии

В исполнении сводного оркестра прозвучат такие композиции, как Марш Славянки, Славься, Нам нужна одна Победа, Государственный гимн РФ и другие.

Художественный руководитель фестиваля – начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации, главный военный дирижер генерал-майор Т. К. Маякин.

Подробности можно узнать здесь. Организаторы мероприятия: Министерство обороны Российской Федерации, Театрально-концертная дирекция Псковской области, правительство Псковской области, министерство культуры Псковской области.