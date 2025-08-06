Сцена / Фестивали

Фестиваль «Музыка на воде» стартует в Пскове 29 августа

Уже завтра ежегодный фестиваль под открытым небом «Музыка на воде» снова порадует зрителей своей уникальной атмосферой и великолепием классической музыки. Событие пройдет 29 и 30 августа в живописном месте — Дендропарке у стен Спасо-Преображенского Мирожского монастыря. Об этом Пксовской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Первый концерт «Русская душа» будет посвящен произведениям русских композиторов. Зрители услышат арию Царевны Лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, арию Ленского из оперы «Евгений Онегин» Чайковского, «Танец рыцарей», «Бой», «Смерть Тибальда» из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева и другие.

Второй вечер погрузит слушателей в мир немецкой и австрийской музыкальной классики. Гостей ждет «Музыка звезд» - увертюра к опере Вагнера «Тангейзер» и «Полет валькирий» из оперы «Валькирия», «Так говорил Заратустра» Штрауса, Симфония №7 ля мажор, II часть Allegretto Бетховена и другие.