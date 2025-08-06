Сцена / Фестивали

Министр культуры Псковской области: «Михайловский бастион» связывает поколения

Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» вновь стал важным событием культурной жизни региона. Такое мероприятие не только является связующим звеном между поколениями, но и способствует развитию культурного потенциала Псковской области. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Кузница» рассказала министр культуры Псковской области Илианна Петрова.

Рассказывая о процессе подготовки и проведения фестиваля, министр подчеркнула, насколько важно сотрудничество с региональными и федеральными партнерами.

«Конечно, масштабирование, трансформация и развитие любого проекта, включая фестиваль, являются одной из наших ключевых задач. Мы стремимся расширять его культурную составляющую и тщательно формируем программу. Подготовка к фестивалю начинается задолго до его проведения: мы сотрудничаем с нашими и федеральными партнерами, обсуждаем и согласовываем программы, учитывая все предложения коллективов. Замечательно, что фестиваль стал масштабным событием на уровне муниципалитетов и проводится уже не первый год в разных городах нашего региона. Это действительно важно и ценно», — пояснила Илианна Петрова.

Смотрите также Почти 12 тыс жителей и гостей Псковской области посетили фестиваль духовых оркестров

По ее словам, одним из ключевых моментов стала демонстрация мастерства семи военных духовых оркестров. Концерты, проходившие в Пскове, собрали аншлаги, став свидетельством большого интереса публики к подобным музыкальным событиям.

«Трибуны на всех концертах были полны. Мне было особенно приятно присутствовать на концерте, когда зал не единожды вставал, аплодировал и пел. Коллеги из оркестров сказали, что это невероятная эмоциональная подпитка для них, ведь они видят, как зрители реагируют на их выступление», — добавила министр.

Особое внимание Иллиана Петрова обратила на атмосферу фестиваля, посвященного юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

«Конечно, в этом году "Михайловский бастион" был посвящен нашей великой юбилейной дате. Это оказало значительное влияние на восприятие выступления. Например, когда лучший оркестр страны играет на Красной площади в День Победы, его выступление у нас на стадионе "Машиностроитель" становится настоящим событием. Это не просто подарок, а честь для нашего региона. Поэтому при формировании программы мы стремимся выбрать самые лучшие коллективы, заботясь о качестве», - отметила гостья студии.

Один из ярких примеров единства поколений продемонстрировал визит Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации в отдаленный регион. В этом году он с успехом выступил в Куньинском районе.

«Отзывы просто потрясающие, потому что для людей прикоснуться к такому искусству, почувствовать энергетику — очень воодушевляюще. Прямая связь поколений происходит во время проведения "Михайловского бастиона", в гала-концертах у нас участвуют не только приглашенные коллективы страны, но и наши коллективы, детские духовые оркестры. Это и детский духовой оркестр имени Александра Роора, а также детский духовой оркестр пятой музыкальной школы участвовал в этом году в гала-концерте на стадионе "Машиностроитель"», — заключила Илианна Петрова.