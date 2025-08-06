Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Сцена / Фестивали 06.08.2025 17:340 «Беседка»: «Александрова дорога-2025». ВИДЕО 09.09.2025 16:370 Министр культуры Псковской области: «Михайловский бастион» связывает поколения 07.09.2025 09:000 Гала-концерт фестиваля «Михайловский бастион» прошел в Пскове. ФОТО 05.09.2025 11:170 В семи районах Псковской области стартует фестиваль «Михайловский бастион» 02.09.2025 18:400 Заявки со всей России поступают на фестиваль бэби-спектаклей «Кроха-фест» псковского театра 01.09.2025 18:240 Опубликована программа фестиваля «Михайловский бастион» в районах Псковской области
Сцена / Фестивали

Министр культуры Псковской области: «Михайловский бастион» связывает поколения

09.09.2025 16:37|ПсковКомментариев: 0

Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» вновь стал важным событием культурной жизни региона. Такое мероприятие не только является связующим звеном между поколениями, но и способствует развитию культурного потенциала Псковской области. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Кузница» рассказала министр культуры Псковской области Илианна Петрова.

Рассказывая о процессе подготовки и проведения фестиваля, министр подчеркнула, насколько важно сотрудничество с региональными и федеральными партнерами.

«Конечно, масштабирование, трансформация и развитие любого проекта, включая фестиваль, являются одной из наших ключевых задач. Мы стремимся расширять его культурную составляющую и тщательно формируем программу. Подготовка к фестивалю начинается задолго до его проведения: мы сотрудничаем с нашими и федеральными партнерами, обсуждаем и согласовываем программы, учитывая все предложения коллективов. Замечательно, что фестиваль стал масштабным событием на уровне муниципалитетов и проводится уже не первый год в разных городах нашего региона. Это действительно важно и ценно», — пояснила Илианна Петрова.

По ее словам, одним из ключевых моментов стала демонстрация мастерства семи военных духовых оркестров. Концерты, проходившие в Пскове, собрали аншлаги, став свидетельством большого интереса публики к подобным музыкальным событиям.

«Трибуны на всех концертах были полны. Мне было особенно приятно присутствовать на концерте, когда зал не единожды вставал, аплодировал и пел. Коллеги из оркестров сказали, что это невероятная эмоциональная подпитка для них, ведь они видят, как зрители реагируют на их выступление», — добавила министр.

Особое внимание Иллиана Петрова обратила на атмосферу фестиваля, посвященного юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

«Конечно, в этом году "Михайловский бастион" был посвящен нашей великой юбилейной дате. Это оказало значительное влияние на восприятие выступления. Например, когда лучший оркестр страны играет на Красной площади в День Победы, его выступление у нас на стадионе "Машиностроитель" становится настоящим событием. Это не просто подарок, а честь для нашего региона. Поэтому при формировании программы мы стремимся выбрать самые лучшие коллективы, заботясь о качестве», - отметила гостья студии.

Один из ярких примеров единства поколений продемонстрировал визит Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации в отдаленный регион.  В этом году он с успехом выступил в Куньинском районе.

«Отзывы просто потрясающие, потому что для людей прикоснуться к такому искусству, почувствовать энергетику — очень воодушевляюще. Прямая связь поколений происходит во время проведения "Михайловского бастиона", в гала-концертах у нас участвуют не только приглашенные коллективы страны, но и наши коллективы, детские духовые оркестры. Это и детский духовой оркестр имени Александра Роора, а также детский духовой оркестр пятой музыкальной школы участвовал в этом году в гала-концерте на стадионе "Машиностроитель"», — заключила Илианна Петрова.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
09.09.2025, 16:370 Министр культуры Псковской области: «Михайловский бастион» связывает поколения 08.09.2025, 20:000 Почти 12 тыс жителей и гостей Псковской области посетили фестиваль духовых оркестров 08.09.2025, 17:030 Филармонический сезон в Пскове откроется концертом с участием Ильдара Абдразакова 08.09.2025, 16:030 Спектакль «Алёнушка и солдат» открыл 63-й сезон в Псковском театре кукол
08.09.2025, 13:080 50-й показ спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» состоялся в Пскове 07.09.2025, 20:200 Пушкинскую арт-скамью открыли в честь юбилея Александра Стройло у Псковского драмтеатра 07.09.2025, 09:000 Гала-концерт фестиваля «Михайловский бастион» прошел в Пскове. ФОТО 06.09.2025, 21:200 Гала-концерт фестиваля «Михайловский бастион» проходит в Пскове
06.09.2025, 18:300 Ансамбль песни и пляски ВДВ выступил для жителей Псковского района 06.09.2025, 12:401 Жители семи районов Псковской области могли послушать концерты военных оркестров 05.09.2025, 21:350 Псковский театр драмы опубликовал афиши октября и ноября 05.09.2025, 17:150 Фотофакт: Площадь Музейщиков в Пушкинских Горах готова к концерту «Михайловского бастиона»
05.09.2025, 11:170 В семи районах Псковской области стартует фестиваль «Михайловский бастион» 04.09.2025, 12:340 Главный художник псковского театра Александр Стройло отмечает 70-летие 04.09.2025, 11:383 Псковичи раскупили все билеты на концерт SHAMANa за месяц до выступления 04.09.2025, 09:150 Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» покажут в Великолукской крепости
03.09.2025, 17:230 В Псковском театре драмы почтили память жертв трагедии в Беслане 03.09.2025, 17:020 «Беседка»: О старте нового сезона Псковского театра кукол. ВИДЕО 03.09.2025, 16:410 Три концерта органной музыки состоятся в Пскове в сентябре 03.09.2025, 16:200 Артистка Псковского театра кукол допустила использование в работе роботов
03.09.2025, 13:310 В каком возрасте вести ребёнка в театр кукол, ответила псковская артистка 03.09.2025, 12:330 Предпочтения в выборе ролей назвали артисты Псковского областного театра кукол 03.09.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о старте нового сезона Псковского театра кукол 02.09.2025, 18:400 Заявки со всей России поступают на фестиваль бэби-спектаклей «Кроха-фест» псковского театра
01.09.2025, 18:240 Опубликована программа фестиваля «Михайловский бастион» в районах Псковской области 01.09.2025, 12:110 Арт-скамейку установят у псковского театра в честь юбилея Александра Стройло 01.09.2025, 11:260 Фестиваль «Музыка на воде» в Пскове собрал более пяти тысяч зрителей 01.09.2025, 10:560 Псковский театр кукол станет участником фестиваля «Полярная сова» в Мурманске
31.08.2025, 12:200 Номинация «Моноспектакль» появится на фестивале театрального искусства 30.08.2025, 09:200 Губернаторский симфонический оркестр и солисты Мариинки выступили на фестивале «Музыка на воде» в Пскове 28.08.2025, 22:070 Концерт «Воображаемый фольклор» состоялся во внутреннем дворе Поганкиных палат. ФОТО 28.08.2025, 11:500 Мультимедийный спектакль к 80-летию Великой Победы покажут в Опочке
28.08.2025, 10:000 Фестиваль «Музыка на воде» стартует в Пскове 29 августа 27.08.2025, 14:300 Органная музыка Баха прозвучит на концерте в Пскове 31 августа 27.08.2025, 13:350 Детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет новый набор в Пскове 27.08.2025, 12:540 115-метровый флаг РФ заказали для псковского фестиваля «Михайловский бастион»
26.08.2025, 12:390 Ольга Бузова сыграет в спектакле «Мужчина нарасхват» в Пскове 26.08.2025, 12:260 Псковский театр драмы откроет сезон спектаклем «Битва жизни» 26 августа 25.08.2025, 16:480 Анастасия Джаззи приглашает псковичей на концерт-посвящение Элле Фицджеральд 24.08.2025, 18:000 Свыше 15 тысяч человек посетили фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» в Пскове
24.08.2025, 01:120 Анита Цой выступила на псковском фестивале 23.08.2025, 16:001 На фестивале «Русское лето. ZaРоссию» в Пскове выступят Анита Цой и группа «ПослеZавтра» 23.08.2025, 14:000 Фестиваль «Великолукский ранет» развернулся в парке «Петровский» 23.08.2025, 13:400 Сессия проекта «Детская филармония» прошла в Пскове
20.08.2025, 14:520 Органная музыка Баха, Генделя и Скарлатти прозвучит в Пскове 23 августа 19.08.2025, 10:370 В Псковской области пройдет четвертый фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» 18.08.2025, 20:000 В Пскове пройдет фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» 18.08.2025, 14:530 Фестиваль «Лешуга» в Пскове собрал 31 000 любителей яблок
18.08.2025, 10:550 «Бархатные сезоны» вновь пройдут на террасе отеля «Покровский» 12 сентября 17.08.2025, 22:000 Неофолк-коллектив CAILLEACH выступил на фестивале «Лешуга» в Пскове 17.08.2025, 20:200 Группа «Ягода» выступила на фестивале «Лешуга» в Пскове 17.08.2025, 19:000 Певица Екатерина Ряжских выступила на фестивале «Лешуга» в Пскове
17.08.2025, 12:200 Заключительный день фестиваля «Лешуга» стартует в Пскове 16.08.2025, 13:240 Второй день фестиваля «Лешуга» проходит в Пскове 15.08.2025, 22:030 В псковском отеле «Покровский» прошел концерт «Казанова» 15.08.2025, 17:210 Альберт Жалилов: Путь артиста – это путь постоянного преодоления себя
15.08.2025, 17:100 MATANYA о выступлении на «Лешуге» 15.08.2025, 16:150 Альберт Жалилов: Хочется, чтобы искусство давало что-то кроме материального 15.08.2025, 14:290 Сицилийские, неаполитанские и народные песни прозвучат на террасе отеля «Покровский» сегодня 14.08.2025, 16:460 Примите участие в масштабном розыгрыше призов от банка-партнера фестиваля «Лешуга» -  АО «Россельхозбанк»
13.08.2025, 19:400 Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» пройдёт 28 августа в деревне Сигово 13.08.2025, 17:460 Концерт-посвящение Элле Фицджеральд пройдет в Пскове 13.08.2025, 13:360 Стала известна музыкальная программа псковского фестиваля «Лешуга» 12.08.2025, 16:330 Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» состоится в Красногородском округе
12.08.2025, 14:180 Фотофакт: В Финском парке Пскова готовятся к «Лешуге» 12.08.2025, 13:460 В бежаницкой деревне Цевло 16 августа пройдет традиционный «РосянкаFEST» 12.08.2025, 13:070 Вечер памяти Виктора Цоя пройдет в Пскове 15 августа 12.08.2025, 10:430 Премьера спектакля «Вишневый сад» состоится великолукском театре
09.08.2025, 19:500 Фестиваль «Александрова дорога» прошел в Самолве 09.08.2025, 16:190 Санкт-Петербургский неофолк проект Cailleach выступит на фестивале «Лешуга» в Пскове 08.08.2025, 19:200 Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» пройдет в Пскове 08.08.2025, 18:400 В Печорах состоится фестиваль «Культурные мосты»
07.08.2025, 17:550 Опубликована программа «Лектория» псковского фестиваля «Лешуга-2025» 07.08.2025, 11:582 V междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп» состоится в Гдовском районе 06.08.2025, 17:340 «Беседка»: «Александрова дорога-2025». ВИДЕО 06.08.2025, 17:070 Ансамблевый концерт «Музыкальное наследие Франции» пройдет в Пскове 9 августа
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru