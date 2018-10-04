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Евгений Левкович: Областная киносеть не ставит перед собой цель географической экспансии, она концентрируется на проработке кинотеатральной концепции

Полтора года назад в Псковской области был запущен проект областной киносети, состоящей из районных кинозалов, обустроенных по программе кинофикации малых городов Фонда кино. Жители семи городов региона получили возможности увидеть новинки широкого проката.

Об успехах и сложностях, сопутствующих этой работе, о ее перспективах и возможностях Псковской Лентой Новостей рассказал заведующий отделом кинопроката областной Театрально-концертной дирекции Евгений Левкович.

- Евгений, какую цель вы ставите перед собой, развивая областную киносеть? Является ли приоритетом увеличение количество кинозалов в регионе?

- Нам не настолько важно дальнейшее разрастание по количеству кинозалов в области, хотя мы это бесспорно поддерживаем, но от нас это не зависит, это скорее решение администрации района. Могу сказать, что областная киносеть не ставит перед собой цель географической экспансии, в большей степени она концентрируется на проработке кинотеатральной концепции. На данный момент Театрально-концертной дирекции важнее сконцентрироваться на поддержании хороших результатов деятельности действующих залов.

- Что для этого нужно делать на практике? Что вы в ТКД предпринимаете для решения данного вопроса?

- Я бы сказал, что всегда важно понимать, с какой аудиторией вы работаете, где и в каком окружении вы находитесь. Концептуальная часть проекта при этом никак не отходит на второй план. Хотелось бы, чтобы районные кинотеатры работали с хорошим результатом, деятельность их была рентабельна, каждый из них имел свою оригинальную концепцию, ведь у каждого районного кинотеатра есть своя специфика, все они разные, есть отличия по посещаемости и по финансовым результатам, но все они объединены в областную киносеть. А это своего рода система, единый организм, отдельные части которого помогают и поддерживают друг друга по всем вопросам, с которыми мы сталкиваемся в своей работе.

Областная киносеть – это семейные кинозалы, в репертуар которых входят различные проекты для разных возрастных категорий от 0+ до 18+ . На всех площадках действуют различные акции для детей, имеет место снижение цены в случаях, когда это не запрещено кинодистрибьютором, а также сеансы для пенсионеров и социально незащищенных категорий граждан. Кинотеатры региональной киносети совместно с ГАУК ПО «ТКД» постоянно устраивают социальные показы. Сотрудники кинозалов прикладывают все усилия для того, чтобы сделать времяпрепровождение в кинозалах максимально комфортным. Районные кинозалы очень уютные.

- Немаловажную роль в деятельности все же играет репертуар. Не так ли?

- Абсолютно точно, но не только он. Наша репертуарная политика направлена, в первую очередь, на максимальное удовлетворение спроса зрителей. Поэтому мы работаем как с фильмами широкого проката, так и с альтернативным контентом. Я считаю, что широкий ассортимент фильмов - основной критерий в определении успешности любого кинотеатра. Мы стараемся предложить нашему зрителю кино на любой вкус. Также с ноября мы планируем работать и фестивальными программами. В данный момент уже достигнуты договоренности по демонстрации проектов в рамках 38 Международного молодежного кинофестиваля ВГИК, получившего признание зрителей во многих городах нашей страны.

- Областная киносеть представлена все же не многозальниками, а однозальными кинотеатрами. Разве может однозальник похвастаться столь обширным репертуаром? Не слишком ли это амбициозно?

- Совершенно понятно, что на данный момент современные кинотеатры - это в основном многозальники, потому как увеличение количества залов - это, в первую очередь, отсутствие очередей, если концепция выстроена правильно. Во-вторых, это минимум потраченного времени на ожидание необходимого фильма и глубина охвата репертуара. Да, в этом мы проигрываем большим многозальникам, потому как кинотеатры областной киносети – это однозальники. Тут вы совершенно правы. Но это нас не огорчает, а только подстегивает в работе, это заставляет нас не расслабляться, а всегда придумывать что-то новое, для того, чтобы расширять репертуар в условиях относительной ограниченности, и радовать зрителя «пестрой» афишой.

- И как вы оцениваете работу киносети? Получается?

- Я считаю, мы движемся в правильном направлении, потенциал кинозалов еще не полностью раскрыт, и мы и дальше будем работать над становлением областной киносети. Кинотеатры станут важной частью тематических развлечений. Театрально-концертной дирекцией совместно с проектом «Кинодетство» в районах уже запущена работа детских киноклубов, неплохо зарекомендовавших себя на большинстве киноплощадок. Там можно поделиться своим мнением, узнать, что думают другие. Я считаю, что за этим будущее кинопоказа. Дело не в гигантомании и количестве залов, мы должны максимально удовлетворять потребности наших зрителей и ни в коем случае не терять их.

- И какие, по вашему мнению, опыту, существуют факторы успеха в этой деятельности?

- Фильм начинается поздно, мало сеансов, неудобное расписание, скудный репертуар, пассивное отношение персонала к зрителю - таких факторов в работе успешного кинотеатра быть не должно. Мы должны сконцентрировать наши усилия и внимание зрителей на предоставленной качественной услуге. Качество важно для всего. Оно является определяющим фактором.

- Насколько велика сейчас конкуренция между показчиками федерального масштаба и небольшими районными кинозалами?

- Она, очевидно, имеет место в Пскове, где есть несколько кинотеатров, и частный однозальник, и многозальник федеральной киносети «Мираж». Однако в районах мы ее практически не ощущаем, так как кинозалы находятся в относительной монополии. Это плюс. Но даже если бы конкуренция и была, считаю, что это совершенно нормальное явление, отличный стимул становиться лучше, совершенствуясь согласно растущим запросам наших посетителей.

- На что нацелена ваша работа, на какие приоритеты направлены усилия?

- Я это вижу так. Работа районных кинозалов, объединенных в областную киносеть, нацелены на то, чтобы занять особую нишу «кинотеатра для всей семьи» и мы успешно идем этим направлением вот уже полтора года. В целом кинотеатры приносят прибыль, радуют нас своими показателями, где-то меньше, где-то больше, но это объективный факт, так как и численность населения районов тоже разная, отсюда и отличия по посещаемости. Сотрудники же кинотеатров, как и мы в ТКД, стараемся, делаем все от нас зависящее для привлечения зрителей на показы. Здесь важна и работа с учебными заведениями, дошкольными, различными общественными организациями для осуществления групповых посещений и так далее.

- Что еще влияет на посещаемость?

- Как только фильм попадает в интернет, посещаемость на данный проект в большинстве случаев падает, это горькая правда, но так бывает не всегда. С блокбастерами дело обстоит немного иначе, ведь человек этот фильм ждет, он его хочет посмотреть в качестве, полноценно наслаждаясь всеми дорогостоящими спецэффектами, а не прищуриваясь глядя в темную «экранку» на компьютере или смартфоне. Ведь зачастую первыми в сети оказываются так называемые «экранки», то есть фильмы снятые пиратами на камеру прямо в кинотеатре, качество такого «чудо-фильма» зависит от разрешения камеры и умений «оператора» но, как правило, качество ужасное. Ведь прелесть большинства блокбастеров заключается далеко не в сценарии и в сюжетной линии, зачастую в этих фильмах она примитивна, а в спецэффектах, которые попросту невозможно оценить на экране ноутбука или даже телевизора с большой диагональю. В общем, можно сказать, что пиратство конечно влияет на уровень доходов, но далеко не всегда, все зависит от конкретного проекта и от его рейтинга ожиданий. Но все равно, на мой взгляд, борьба с распространением нелегального контента, необходима.

- Что должно сделать государство, чтобы помочь небольшим кинотеатрам с их объективными сложностями, с их проблемами?

- Актуальный вопрос, который, я думаю, беспокоит и сами небольшие кинотеатры, и сотрудников министерства, курирующих вопрос отечественного кинопроката. Этого вопроса мы уже не раз касались в предыдущих беседах, многое перечислял, что, по моему мнению, можно и нужно внедрять. Однако, хочу заметить, что например идею квотирования кинопроката, я считаю, не совсем уж действенной. Я уверен, что отечественный кинематограф может победить в конкурентной борьбе без квотирования и, судя по тенденции, которую мы наблюдаем, так оно и будет. Все-таки последнее время на экранах появляется довольно много качественного отечественного продукта. Это и «Движение вверх», и «Время первых», и «Салют-7», хочу отметить еще и фильмы «Дуэлянт», ремейк «Экипажа», «28 панфиловцев», да и драма «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева заслуживают особого внимания.

- И на что направлять силы тогда в первую очередь?

- Мое мнение - целесообразнее было бы направить все усилия на то, чтобы помочь отечественным кинематографистам в производстве качественного продукта, осуществлении рекламной поддержки фильма. Как мне видится, министерство культуры, Фонд кино этим и занимаются. Нужно, наверное, только ужесточить отбор, чтобы финансовую поддержку получали только качественные продукты. Только в таком случае зритель отдаст свое предпочтение российским кинолентам. В чем-то можно перенять опыт и других стран.

- Что вы имеете в виду? Каких именно стран?

- Я говорю о том, что вдобавок к общеизвестным методам протекционизма, можно добавить и другие. Ведь существуют и другие способы помощи кинотеатрам, например, где-то читал, что во Франции существует положительный опыт поддержки кинотеатров, работающих с фильмами ограниченного проката, представляющими культурную ценность. Кстати, в районных кинозалах областной киносети введены в практику показы лучших детских произведений кинематографа, созданных российскими, советскими кинематографистами и мультипликаторами. И часть из этих показов проводим для детишек на безвозмездной основе. На мой взгляд, поддержка культурно-значимого кинематографа в России очень помогло бы и кинематографистам и кинотеатрам. Демонстрации таких кинолент - украшение репертуара любого кинотеатра, здесь однозначно присутствует имиджевая составляющая, но, к моему большому сожалению, говорить о финансовой выгоде такого проката приходится редко. Но здесь на помощь приходит широкий прокат кассового студийного кино.

- Уже давно ходят разговоры о запрете коммерческой рекламы перед сеансами. Что вы думаете о таких инициативах? Крутят ли предсеансную рекламу в районных кинозалах, и как отразится возможный ее запрет на их работе?

- Сразу могу сказать, что никак, так как коммерческую рекламу перед сеансами действующие районные кинозалы практически не используют. Однако в своей работе мы используем трейлеринг, а именно прихардлоченные дистрибьюторами трейлеры перед сеансами. Более того, показ данных рекламных роликов обязателен, это прописано в заключенных нами с дистрибьютором договорах.

- Ну а все же, как с этим обстоят дела в других кинотеатрах? По нашим сведениям, до прихода на работу в ТКД полтора года назад, вы довольно долго работали в организации «Экран», в состав которой входили кинотеатр «Победа» и «Октябрь», и занимались кинопоказом там. Как там обстояло дело с коммерческой рекламой, если это входило в зону вашей ответственности?

- Все же я считаю, что нельзя полностью запрещать рекламу в кинотеатрах, но необходимо ее дифференцировать. Повторюсь, что реклама будущих премьер, показ трейлеров очень важен. Иначе как наши зрители будут узнавать о новинках? Опять же реклама - это важная статья дохода для многих кинопоказчиков. В том же кинотеатре «Победа», например, действительно постоянно перед сеансами крутят рекламу тех или иных строительных фирм или других учреждений, а также радиоканалов. Да и другие кинотеатры в этом отношении не отстают. Это приток денежных средств. Ведь никто не предлагает полностью запрещать коммерческую рекламу на телевидении, оставив только социальные ролики и анонсы программ. Однако я считаю, что рекламный блок перед началом фильма, включая и трейлеры фильмов, не должен превышать 5-7 минут.

- Все-таки будет ли киносеть расширена? Что должно стать ключевым фактором при принятии решения об открытии новой площадки в малых районных городах?

- Однозначно ответить на данный вопрос о расширении киносети затрудняюсь, зависит это в первую очередь от властных структур, от администраций этих районов, от их возможностей, наверное, от воли губернатора, от его желания развивать кинодеятельность в области дальше. Могу сказать, что мы только за. Но все же встает вопрос целесообразности, оценки посещаемости и востребованности, о чем мы уже говорили. С другой стороны, участие в Программе Фонда кино по кинофикации малых городов и получение пятимиллионного гранта на обустройство зала, это безусловно плюс для района.

- Но ведь еще и в Печорах будет открыт кинотеатр. Как вы считаете, кинозал будет пользоваться спросом?

- Не возьмусь давать прогноз, время покажет. Могу сказать, что я очень этому рад, рад тому, что новые кинотеатры открываются в районах нашей области. Напомню, что поводом к запуску программы по кинофикации малых городов стал непозволительно низкий уровень кинофикации в Российской Федерации. И я очень рад, что ситуация изменилась, и продолжает меняться. Помню, что еще летом видел заявку на оснащение кинозала в Печорском центре культуры, она была опубликована на сайте госзакупок. Уверен, что местные руководители оценили перспективы работы кинозала в Печорах и приняли правильное решение об открытии кинотеатра. Если будет заинтересованность с их стороны, то мы с удовольствием предложим им свои услуги и помощь. А возможно им нужен будет лишь совет, мы всегда готовы и открыты к диалогу.

- Тогда что бы вы посоветовали другим районам и городам, которые еще только планируют открытие?

- Я считаю, что первое, что нужно сделать, это оценить целесообразность открытия площадки. То есть оценить, будет ли она востребована, будет ли посещаемость. Если в кино ходить некому, кинозал не востребован, то зачем его открывать? Открытие такой площадки «для галочки» принесет больше головной боли, нежели пользы. Ведь затраты на содержание зала, на заработную плату, на новые лампы для проектора, прокатную плату за фильмы никто не отменял. И если расходы на содержание будут намного больше доходных потоков, и будет ощущаться дефицит бюджета, то это конечно печально. Но это с точки зрения частного кинотеатра. У муниципальных учреждений может быть и другое мнение. Финансовые амбиции и запросы у всех разные. Да и немаловажную роль играет и культурно-просветительной потребность населения, социальная направленность. Это важно!

- То есть приход федеральной сети туда ожидать не стоит?

- Я просто уверен в этом. Население Печор около 10 тысяч. Но даже там, где живет пусть даже 30-40 тысяч человек, для частного бизнеса, нацеленного на прибыль и приумножение капитала, кинотеатр - предприятие невыгодное. Ни одна сеть туда не придет, пока там не построят торговый центр с огромной площадью. Но для кого его строить? Кто будет туда ходить? Кинотеатров там нет, честно говоря, никогда и не будет. Другое дело, маленькие муниципальные однозальники, полностью справляющиеся со своей ролью и обеспечивающие местное население в услугах кинопоказа. Их, по большей части, доходные притоки должны устраивать. И для местных жителей небольшой, но полноценный кинозал - это однозначно лучше, чем кинопоказ на передвижных, не стационарных площадках одним фильмов раз в месяц.

- И как дело с посещаемостью обстоит в действующих районных кинотеатрах на данный момент? Заполняемость зала полная?

- По-разному, в целом люди ходят. Залы довольно вместительны, например, в Опочке 244 места, население 10 тысяч человек, премьера нового фильма идет несколько раз в день на протяжении нескольких недель, это условия работы проектом, которые выставляются дистрибьютором и закрепляются договором. Поэтому полной заполняемости зала практически нет никогда, но по ползала набирается.

Мое мнение, кинотеатр, пусть он и небольшой районный, должен стал центом культурного досуга практически для всех жителей, и в первую очередь для детей и местной молодежи. Но этим нужно заниматься, привлекать, рекламировать, популяризировать бренд отечественного кино, эта деятельность должна быть приоритетной, тем более у маленьких однозальников, созданных на базе районных ДК. Сам по себе центром кинопоказа он не станет. И я следую своим убеждениям. Кстати, могу заметить, что у действующих районных кинозалов отношение к кинодеятельности тоже отличается. По началу работы, некоторые кинозалы все-таки расценивали кинодеятельность как сопутствующую своей основной, и уделяли ей не совсем должное, по моему мнению, внимание. По факту так оно и есть, чувствовалась некоторая пассивность. А это напрямую отражается и на сборах. Оно и понятно, ведь все кинозалы открыты на базе районных центров культуры, за исключением города Порхов. Они больше времени уделяют своей основной деятельности - концерты, репетиции, творческие мастерские, в общем широкая культурно-досуговая деятельность. Но сейчас ситуация поменялась, это радует, кинопоказу стали уделять все больше внимания.

Подготовлено Театрально-концертной дирекцией Псковской области