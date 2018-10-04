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Арт-директор Псковского драмтеатра поддержал дискуссию о голой заднице в «Ревизоре»

Арт-директор Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина Андрей Пронин прокомментировал мнение зрителя о спектакле «Ревизор» режиссера Петра Шерешевского.

Как сообщалось, пскович Игорь Тезнев сходил на спектакль «Ревизор» Псковского театра драмы имени Пушкина и опубликовал на губернаторском сайте «ведерников.рф» обращению с призывом к цензуре. Особенно зрителя возмутили «голая задница и постельная сцена».

«Зрителю показалось, что в спектакле есть "клубничка", то есть, как я понимаю, имеется в виду не ягода, а эротические сцены. Я решительно заявляю, что в спектакле "Ревизор" никаких эротических сцен нет. Что же касается сцены, названной зрителем постельной, она решена настолько условно, что там вообще ничего не видно. В принципе, в спектакле с индексом 18+ эротизм, конечно, возможен, но вот в нашем "Ревизоре" его нет. Хотя люди разные: кто-то находит эротичным что-либо, что другим кажется совершенно невинным. Каждому угодить невозможно», - написал Андрей Пронин на своей странице в Фейсбуке.

«Дискуссии о голой заднице, которая мелькает в другой сцене, я бы, наоборот, поддержал. Наш худрук Дмитрий Дмитриевич Месхиев еще до премьеры "Ревизора" подчеркивал, что без дополнительного финансирования театру будет очень трудно выжить. Уже бюджет "Ревизора" смехотворный - около миллиона. Кто разбирается в театре, поддержит меня: для спектакля большой формы - это копейки (все налоги и гонорары, декорации и костюмы, все). Если дело пойдет так дальше, голая задница станет единственным, что мы сможем предъявить зрителю», - отметил он.

«Впрочем, мы полны оптимизма и очень надеемся на помощь новоизбранного псковского губернатора - глубоко уважаемого мною Михаила Юрьевича Ведерникова. Театру, чтобы расправить крылья, сейчас нужна дополнительная поддержка власти. Потом он уже сам полетит и в дополнительной поддержке нуждаться не будет», - написал арт-директор театра.

Также Андрей Пронин сообщил, что псковский «Ревизор» примет участие в новом театральном фестивале «Осенний марафон» в Санкт-Петербурге.