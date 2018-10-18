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Авторы спектакля: «Карнавал животных» - волшебное, живое пространство, где можно ждать чего угодно в любой момент времени

Псковский областной театр кукол в конце ноября отметит свой 55-летний юбилей премьерным спектаклем «Карнавал животных». Над постановкой работает известный петербургский художник Андрей Севбо и художественный руководитель театра Александр Заболотный. В основе спектакля одноименный цикл музыкальных пьес, написанный французским композитором Клодом Сен-Сансем в 1886 году. Композитор задумал эту музыку как сюрприз для концерта и считал это произведение лишь музыкальной шуткой. О том, каким будет спектакль, что увидят зрители театра кукол уже в конце ноября, рассказали Андрей Севбо и Александр Заболотный.

- Андрей, это ваш первый опыт сотрудничества с Псковским театром кукол?

Андрей Севбо: С псковским театром и Александром Заболонным я сотрудничаю довольно давно, мы делали «Золушку», фактически как только Александр пришел на работу в театр.

- Каким будет спектакль - шутливым или серьезным? Известно, что Сен-Санс запретил издавать «Карнавал животных» при жизни, не желая прослыть автором «несерьёзной» музыки.

Александр Заболотный: Да, действительно - это музыкальная шутка, и спектакль должен быть таким, я люблю всё несерьёзное. Не отношение несерьёзное, а шутки, потому что шутить нужно серьёзно и тогда это срабатывает. Мы постараемся работать серьёзно, потому что спектакль должен быть забавным и весёлым.

Андрей Севбо: Клоуны шутят с серьёзным лицом и каждую шутку отрабатывают.

Александр Заболотный: Мы подключили к работе нашего с Андреем хорошего друга, товарища, знакомого музыканта, композитора, исполнителя своих собственных песен Николая Екимова. Он воспитывает сына - вундеркинда, который с 3-х лет пишет музыку, играет на рояле, свободно импровизирует. Я попросил Николая, чтобы его сын сделал современную аранжировку «Карнавала животных», мне важно детское, уникальное восприятие этой музыки.

- Что касается визуального восприятия, на сцене будут актеры или куклы?

Александр Заболотный: Во-первых, в спектакле не будет ни одного слова, поскольку спектакль музыкальный, всё строится на действии и на взаимодействии. На сцене будут актёры и абсолютно разные куклы. Мы с Андреем договаривались, что по возможности, мы максимально открываем существование актёра с куклой, а где нужно, закрываем актёра, оставляя только куклу.

- У Сен-Санса названия пьес стоят в определённой последовательности, например, «Черепахи», «Слон», «Аквариум», «Персонаж с длинными ушами» и так далее. Вы будете придерживаться оригинальных названий и той же последовательности?

Александр Заболотный: Названий - да, а вот последовательности, в которой принято, - вряд ли.

- Андрей, как бы обозначили основные задачи художника в этом спектакле?

Андрей Севбо: Чтобы не было скучно. Но есть практика исполнения «Карнавала животных» в филармоническом интерьере, но с привлечением каких-то театральных средств, я видел несколько вариантов, и французы делали, и немцы - это скучновато. Там играет оркестр, он пытается выглядеть шутливо, немножко несерьёзно, объясняют, что дяди шутят. И вдруг появляются какие-то животные, львы, антилопы, слоны и прочие, которых водят артисты. Это да, скучновато и диссонирует с музыкой, и с самим местом. Слушатели пришли в академическую филармонию, а их развлекают. У нас совершенно другая задача, прямо противоположная. Музыка является драматургией, для того, чтобы поиграть в придуманный мирок, который брезжит за этим сочинением.

- Единая сюжетная линия будет у спектакля?

Александр Заболотный: Да, это история сюжетная, конечно. Сюжет будет идти через все произведение.

Андрей Севбо: Сюжет можно заменить модным словом нарратив, в данном случае, это не совсем сюжет. Это некое единое пространство, в котором происходит некое единое действие. Предположим, мы доехали до Парижа, сели в кафе, выпили чашечку кофе, и наблюдаем жизнь, которая вокруг нас происходит. И жизнь, начинает складываться в какие-то истории. У меня так было, я встречался в Париже с одной знакомой актрисой, мы сидели в кафе, ждали самолет и вдруг пошли истории: кто-то забыл сумочку, ушёл, за ним побежал гарсон, вернулись, потом, какая-то машина врезалась в другую машину, и так далее. То есть, жизнь сама подбрасывала сюжеты, а мы спокойно наблюдали и просто созерцали. Я считаю, что в театре кукол такие постановки – это большая редкость. Это может позволить себе отчасти Филипп Жанти, Филипп Декуфле, те, кто экспериментируют с формой, с пространством, с видео, с соединением всего. Это абсолютно экспериментальная работа для театра кукол.

- Чтобы привлечь внимание юных зрителей, нужно будет использовать особенные средства?

Андрей Севбо: Мы их помещаем в волшебное, живое пространство, где можно ждать чего угодно в любой момент времени.

- Это будут чудеса?

Андрей Севбо: Сплошные чудеса, но не придуманные. Мы их не ожидаем, но они происходят.

- А какие театральные средства будут использовать для этого?

Александр Заболотный: К счастью, нас в театре кукол мало что ограничивает в возможностях. Андрей верно сказал - это визуальное искусство, можно использовать всё что угодно и, как угодно. Если получится, мы будем вести себя, как нам захочется. Например, захочется зрителя из зала забрать на сцену, заберём, не захочется – оставим в зале. Мы мечтаем, создать ощущение происходящего действия на условной улице. Будет главный персонаж, с которого всё начнется, вокруг него будет разворачиваться действие, будут рождаться фантазии других персонажей, помогая или мешая ему.