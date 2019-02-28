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Андрей Носков: Я за чувственный игровой театр

Известный актер Андрей Носков и Театр Эстрады имени Аркадия Райкина 5 апреля на сцене БКЗ Псковской областной филармонии представит искрометную комедию «ЗдраСьте, я ваша тетя!». Театрально-концертная дирекция Псковской области попросила Андрея рассказать об этой театральной работе.

- Андрей, псковские зрители уже не в первый увидят вас на сцене БКЗ, несколько лет назад постановка «Отпетые мошенники» произвела на многих незабываемые впечатления! И вот уже 5 апреля «Здрасьте, я ваша тетя». Стоит отметить, что экранизирована эта комедия была не только в СССР, но и во многих странах. Так что у вас, как у режиссера спектакля, и исполнителя главной роли, была очень непростая задача… Как создать именно свою версию знаменитой истории, не изменив при этом сюжет и сохранив классический английский юмор? Как вы справлялись с этой задачей, на ваш взгляд?

- Знаю, что многие режиссеры и актеры, играя известную роль сразу меняют концепцию, а это не верно - автор писал о том, о чем писал. Поэтому мы проникались чувственностью наивностью, иронией автора и серьезным отношением героев к несерьезным проблемам. Так у нас появилась стремительность, непредсказуемость и юмор.

- Написанная в конце XIX века английским драматургом Брэндоном Томасом, пьеса «Тетка Чарлея» впервые была поставлена Лондонским Королевским театром в 1892 году! Говорят, успех спектакля был так велик, что исполнитель главной роли смог за гонорар построить собственный театр. А ваш спектакль на сколько успешен?

- Сегодня редкие спектакли идут на сцене по 5 лет, а мы скоро и все 10 наберем. Нам азартно, зрителю интересно и весело.

- Расскажите о своих партнерах по спектаклю, все они из труппы театра эстрады Аркадия Райкина?

- У театра Эстрады нет как таковой труппы, но есть круг артистов, которые мыслят в одном направлении и создают атмосферу непохожую на другие театры. В этом смысле у нас есть труппа, но и есть приглашенные.

- Судя по отзывам зрителей и роликам на ютубе ваш спектакль очень нравится зрителям. Вы самозабвенно исполняете роль незадачливого студента, играющего женщину, создавая на сцене образ эксцентричной избалованной миллионерши. Расскажите о своей роли…

- Переодевание мужчины в женщину всегда забавно. Особенно если мужчине нужно влезать в эту «шкуру» вынужденно. А то что мужчина еще и должен начать мыслить, как женщина, иногда даже нападая на собратьев мужчин - бесконечное поле для наблюдений.

- Ваши дети смотрят спектакли, в которых вы играете?

- Дети смотрят. И «Тетя» им очень нравится. Вообще в этой пьесе, через очень легкую форму ставятся важные вопросы: понимания и непонимания мужчины и женщины, доверия и заблуждений...

- Играя в театре, на сцене всматриваетесь ли вы в лица зрителей?

- Нет. Но я чувствую, как они слушают, прислушиваются, и даже как сквозь смех до них доходят наши идеи.

- Какое ощущение испытываете уже после спектакля, когда выходите на поклон?

- Я счастлив что зритель сопереживал, что он заряжен эмоций и даже пританцовывает. Я за чувственный игровой театр.

«Здрасьте, я ваша Тетя!», 5 апреля, пятница, 19.00

Категория: 12+ Продолжительность: 2 часа 40 мин. с одним антрактом

Цена: 500 - 1300 руб.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии http://philpskov.ru/afisha/?1653#tickets