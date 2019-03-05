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Сцена / Из первых уст

Художница Мария Воробьева: У малышей способности к восприятию искусства выше, чем мы привыкли думать

05.03.2019 12:13|ПсковКомментариев: 0

16 марта Псковский театр кукол ждет детишек от двух лет на премьеру спектакля «Путешествие для самых маленьких». Заведующая постановочной частью Псковского театра кукол Мария Воробьева рассказала о том, как создавался спектакль для самых маленьких и почему в нем не будет никаких «фантастических тварей».

- Маша, ваш новый спектакль - это своего рода эксперимент для театра кукол, ведь раньше специально для детей такого возраста ничего не ставили. Почему сегодня возникла такая идея?

- Сегодня мода на раннее развитие детей распространилась на все сферы жизни человека. Несмотря на возрастной ценз и рекомендации, родители и бабушки всё равно ведут своих малышей в театр. И их можно понять: а куда еще можно сводить таких маленьких? Так, по многочисленным просьбам родителей и родилась идея поставить такой спектакль, которую и осуществил артист нашего театра в роли режиссера Борис Поткин.

- Спектакль для малышей чем-то кардинально отличается от постановок для детей постарше?

- Конечно, мы учли особенности детской психологии этого возраста и прислушались к советам психолога. Кроме того, мы и сами родители со стажем.

Во время спектакля в зрительном зале маленького ребёнка может испугать темнота, громкая музыка или неожиданное появление куклы. Поэтому мы постелили перед сценой безопасное мягкое покрытие, в спектакле не будет отрицательных персонажей и резких пугающих звуков. Декорации на сцене будут меняться довольно часто, чтобы детям не было скучно. Все детали на сцене будут крупными, яркими, понятными.

Мы попытались поймать ритм, в котором живет ребенок, его ощущения пространства и времени. На словах кажется, что это просто, но на самом деле, чтобы приобрести опыт, надо наблюдать и наблюдать за детьми не только в театре, но и вне его.

- А сюжет спектакля дети поймут?

- У малышей вообще способности к восприятию искусства значительно выше, чем нам кажется. Хотя сам сюжет будет очень простой – путешествие за город на веселом паровозике Чух-чух. Малыши вместе с артистами-ведущими узнают, какие лесные обитатели живут за городом. Увидят, как пчелы собирают на цветках мед, как и чем птички кормят своих птенчиков, а зайцы – своих зайчат, как выглядят белка, ежик, какие грибы можно собирать, а какие – нельзя, словом, узнают много чего полезного.

- То есть спектакль все же будет и поучительный?

- А как же! И для малышей, и для нас, взрослых, театр выполняет одну важную роль — он помогает познавать мир вместе с другими людьми. Он развивает наше восприятие, чувствительность, способность к сопереживанию. Он учит делиться своими чувствами и разделять чувства других. Еще мы постарались показать малышам в спектакле, что такое труд, созидание, как надо заботиться о близких. А перед началом действия одна из ведущих, актриса Анастасия Петрова расскажет детишкам (и это будет полезно даже некоторым родителям), как надо вести себя в зрительном зале, что можно делать, а что нельзя.  

- Куклы в спектакле будут какими-то особенными?

- Кукол – зверюшек, птичек, насекомых – мы сделали такими, как в жизни, чтобы дети их смогли потом узнать в реальной природе. Никаких фантастических расцветок, как это принято сегодня в индустрии детских игрушек. Хоть я и не люблю слово «няшный», но наши зверюшки и птички действительно такие, скажем, «тактильные», настоящие. Ребенку обязательно захочется их погладить и потрогать.

Добавим, что длиться представление для самых маленьких будет всего 30 минут, чтобы не переутомить малышей.  Билеты на этот спектакль продаются без мест.  Цена билета в будний день 150 руб., в выходной день 210 руб. Билет нужен на каждого зрителя, независимо от возраста. Касса 56-33-13 . Билет также можно купить билет онлайн.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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