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Художница Мария Воробьева: У малышей способности к восприятию искусства выше, чем мы привыкли думать

16 марта Псковский театр кукол ждет детишек от двух лет на премьеру спектакля «Путешествие для самых маленьких». Заведующая постановочной частью Псковского театра кукол Мария Воробьева рассказала о том, как создавался спектакль для самых маленьких и почему в нем не будет никаких «фантастических тварей».

- Маша, ваш новый спектакль - это своего рода эксперимент для театра кукол, ведь раньше специально для детей такого возраста ничего не ставили. Почему сегодня возникла такая идея?

- Сегодня мода на раннее развитие детей распространилась на все сферы жизни человека. Несмотря на возрастной ценз и рекомендации, родители и бабушки всё равно ведут своих малышей в театр. И их можно понять: а куда еще можно сводить таких маленьких? Так, по многочисленным просьбам родителей и родилась идея поставить такой спектакль, которую и осуществил артист нашего театра в роли режиссера Борис Поткин.

- Спектакль для малышей чем-то кардинально отличается от постановок для детей постарше?

- Конечно, мы учли особенности детской психологии этого возраста и прислушались к советам психолога. Кроме того, мы и сами родители со стажем.

Во время спектакля в зрительном зале маленького ребёнка может испугать темнота, громкая музыка или неожиданное появление куклы. Поэтому мы постелили перед сценой безопасное мягкое покрытие, в спектакле не будет отрицательных персонажей и резких пугающих звуков. Декорации на сцене будут меняться довольно часто, чтобы детям не было скучно. Все детали на сцене будут крупными, яркими, понятными.

Мы попытались поймать ритм, в котором живет ребенок, его ощущения пространства и времени. На словах кажется, что это просто, но на самом деле, чтобы приобрести опыт, надо наблюдать и наблюдать за детьми не только в театре, но и вне его.

- А сюжет спектакля дети поймут?

- У малышей вообще способности к восприятию искусства значительно выше, чем нам кажется. Хотя сам сюжет будет очень простой – путешествие за город на веселом паровозике Чух-чух. Малыши вместе с артистами-ведущими узнают, какие лесные обитатели живут за городом. Увидят, как пчелы собирают на цветках мед, как и чем птички кормят своих птенчиков, а зайцы – своих зайчат, как выглядят белка, ежик, какие грибы можно собирать, а какие – нельзя, словом, узнают много чего полезного.

- То есть спектакль все же будет и поучительный?

- А как же! И для малышей, и для нас, взрослых, театр выполняет одну важную роль — он помогает познавать мир вместе с другими людьми. Он развивает наше восприятие, чувствительность, способность к сопереживанию. Он учит делиться своими чувствами и разделять чувства других. Еще мы постарались показать малышам в спектакле, что такое труд, созидание, как надо заботиться о близких. А перед началом действия одна из ведущих, актриса Анастасия Петрова расскажет детишкам (и это будет полезно даже некоторым родителям), как надо вести себя в зрительном зале, что можно делать, а что нельзя.

- Куклы в спектакле будут какими-то особенными?

- Кукол – зверюшек, птичек, насекомых – мы сделали такими, как в жизни, чтобы дети их смогли потом узнать в реальной природе. Никаких фантастических расцветок, как это принято сегодня в индустрии детских игрушек. Хоть я и не люблю слово «няшный», но наши зверюшки и птички действительно такие, скажем, «тактильные», настоящие. Ребенку обязательно захочется их погладить и потрогать.

Добавим, что длиться представление для самых маленьких будет всего 30 минут, чтобы не переутомить малышей. Билеты на этот спектакль продаются без мест. Цена билета в будний день 150 руб., в выходной день 210 руб. Билет нужен на каждого зрителя, независимо от возраста. Касса 56-33-13 . Билет также можно купить билет онлайн.

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