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Александр Заболотный и его «Фауст»: «Не люблю ставить нравоучительные спектакли»

Спектакль «Фауст» в Областном театре кукол играют уже 13-й сезон. О тайне долголетия этой постановки и о том, как менялся спектакль на протяжении своей жизни на сцене, рассказывает главный режиссер театра кукол Александр Заболотный.

- Александр Александрович, ваш «Фауст» уже подросток. Как живет спектакль все эти годы, что-то изменилось в нем со временем?

- Да, конечно, «Фауст» меняется, спектакль – это живой организм, в нем все время что-то меняется. Даже отношения между персонажами приходилось менять. Там же речь идет о средневековом театре, семейной труппе. Историю, которую позже изложит Гете в своей бессмертной пьесе, сначала показывали бродячие театры кукол, каждый на свой лад, в средневековых городах. В нашем спектакле в семейном театре были заняты дядя, тетя и их племянник Фауст, потом мы сделали главных героев братьями и сестрами. Сегодня в этом семейном театре наши герои вообще не родственники…

- Мультимедийные эффекты добавились с приходом современных технологий?

- Нет, все осталось так же, как и было поставлено тогда. Если б можно было, я б даже фонари свечные установил, чтобы это передавало атмосферу средневековых уличных представлений. Но не могу по причине противопожарной безопасности. А вообще, атмосфера в спектакле – главное. Нет ее, не получается спектакль, все рассыпается.

- Как юные и взрослые зрители принимают тот факт, что в «Фауст» - это пьеса без счастливого финала? Не ропщут?

- Нет, не слышал такого. Для них это ожидаемый финал, я считаю. Разочарований нет. И потом там все-таки есть мини хэппи энд, что ли. Дети же понимают, что это условность, это театр. Я это и студентам своим говорю: не принимайте все слишком всерьез. Не верят.

- Почему?

- По молодости, наверное. Все хотят стать гениями, преуспевающими режиссерами и актерами. Я тоже поначалу хотел.

- А теперь?

- Теперь понимаю, что не это главное.

- А что главное?

- Быть универсальным. Меня так учил в свое время мой педагог Михаил Александрович Хусид. Актер-кукольник – это и драматический актер, музыкальный, и должен хорошо двигаться, и отстраняться, если надо, от своей куклы, и так далее…

- И все же какая мысль вам дорога в «Фаусте»? Что должен ребенок понять в этом спектакле?

- Да каждый для себя решает, что он должен или не должен понять. Мы же ничего нового не придумали. Взяли одну из средневековых легенд про Фауста и Мефистофеля, их же много сохранилось в разных интерпретациях. Немного оттуда, немного отсюда, немного осовременили. Можно было и больше осовременить, только зачем? Сделали спектакль, а дальше все зависит от впечатлений, зрительских эмоций. Получают дети эмоции? Получают. Вышли из театра и забыли? Да прекрасно! Не пойму тех, кто говорит: «Вот давайте заставим зрителя подумать над тем и этим, пусть зритель решит такую-то проблему. А вот чему же учит спектакль?» Будто кто-то без нас думать не умеет. А надо ли это разжевывать, если все и так ясно? Не понимаю нравоучительные спектакли, это не мое.

К Международному дню кукольника, 20 марта, смотрите «Фауст» (6+)

Цена билета 150 руб.

Режиссёр Александр Заболотный, художник Андрей Севбо.

касса 56-33-13

Купить билет онлайн: http://orbilet.ru/venue/90