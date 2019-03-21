Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Есть билет на балет!
Псковичи о «Несвятых святых»
Мариинка: впервые в Пскове
ЗдраСьте, я ваша тетя!
Суздальский фестиваль анимационного кино
Детский концерт «Сказки Пушкина»
«Музыка любви» от Оксаны Федоровой
Децл «Морфия»
Премьеры апреля
ещё Из первых уст 21.03.2019 12:080 Актер и режиссер Псковского театра кукол Борис Поткин: Главное - чтобы зрители радовались! 21.03.2019 12:080 Актер и режиссер Псковского театра кукол Борис Поткин: Главное - чтобы зрители радовались! 15.03.2019 13:070 Александр Заболотный и его «Фауст»: «Не люблю ставить нравоучительные спектакли» 05.03.2019 12:130 Художница Мария Воробьева: У малышей способности к восприятию искусства выше, чем мы привыкли думать 28.02.2019 15:390 Андрей Носков: Я за чувственный игровой театр 18.02.2019 20:4715 Андрей Пронин: Я буду рад, если главным режиссером Псковского драмтеатра станет Сергей Чехов
Сцена / Из первых уст

Актер и режиссер Псковского театра кукол Борис Поткин: Главное - чтобы зрители радовались!

21.03.2019 12:08|ПсковКомментариев: 1

20 марта отмечается Международный день театра для детей. «Детский театр должен быть таким же, как и взрослый, только лучше. Ибо все лучшее - детям», говорил Константин Станиславский, и именно под таким девизом работает Псковский театр кукол, который в 2018 году отметил 55-летний юбилей.

На днях в Псковском областном театре кукол с успехом стартовала не совсем обычная премьера – впервые здесь поставили спектакль для малышей от двух лет «Путешествие для самых маленьких». Режиссер спектакля, он же актер театра Борис Поткин, рассказал о том, как из далекой Тюмени он попал в Псков и почему до сих пор не считает себя режиссером, хотя в его творческом багаже уже немало постановок.

- Борис, как родилась идея поставить спектакль для самых маленьких или, как модно нынче называть, бэби-спектакль?
- Мне больше нравится первое название – для самых маленьких. Наш спектакль - это же первое знакомство малышей с театром. Это даже не сказка, а, скорее, рассказ. А какое соприкосновение с искусством у малышей было до этого? Правильно, мамины сказки на ночь. И вот теперь вторая ступенька – наш спектакль -путешествие за город, знакомство с природой. Раз путешествие, то есть остановки - и в лесу, и на полянке цветов, и у большого дерева. И везде происходит знакомство с лесными обитателями. Персонажи все – как настоящие, мягкие, пушистые, милые, только покрупнее, конечно. Все это происходит в спокойной такой, расслабленной манере, чтобы ребенок успевал наблюдать, чему –то удивляться, сопереживать.

- Это уже не первый ваш спектакль, на сцене Псковского театра кукол идут ваши постановки «Золотой ключик», «Царевна –лягушка», «Гуси –лебеди». Значит ли это, что артиста в себе вы уже переросли? - Нет, так нельзя сказать. Я не чувствую себя режиссером, у меня нет никаких таких амбиций, мол, я уже должен сам ставить и т.д. Просто, когда играешь уже годы, в тебе уже столько артиста, столько идей и находок, что их уже хочется как-то выплеснуть, реализовать. И вот когда с этим подходишь к худруку и слышишь его одобрительное: «Пробуй!» - вот тогда хочется горы свернуть. А так нет, я не режиссер. Мне не сидится на месте, всегда надо быть в гуще событий, там, на сцене, даже коллеги на репетициях говорят: «Борис Станиславович, да отойдите, посмотрите уже со стороны…» А я не могу со стороны смотреть, из зрительного зала. Да и потом настоящему режиссеру какие-то детали, фишки приходится в ходе репетиций резать, сокращать. Это всегда очень болезненно. Вот так из «Путешествия…» ушла история про семью зайчиков. А что делать, малыши не выдержат действия, которое длится больше получаса.
Так что я артист, которому иногда хочется поиграть в режиссера, скорее так.

- Хорошо, а что самое главное для артиста тогда?
- Чтобы зрителю было хорошо, весело, забавно. Чтобы радость приносить всем, кто пришел к нам в театр – и взрослым, и детям. Чтобы все чувствовали себя счастливыми хотя бы на время действия спектакля.

- Какая нелегкая задача. Сейчас современного ребенка трудно удивить: столько всего, гаджетов этих, мультиков по всем каналам…Про взрослых я уже не говорю.
- Да, это есть и будет, прогресс не остановить. Но театр все равно это особое искусство, очень искреннее. Мультфильм дети просто смотрят, созерцают, все идет ровно, своим чередом. Здесь у нас атмосфера спектакля, в которую погружаются и зрители, ритм, который можно менять, усилить акцент на чем-то, спросить у детей отношение к происходящему, втянуть его в действие. Для детей играть, как сказал Станиславский, надо, как для взрослых, только лучше. Для взрослых, правда, у нас всегда есть какой-то второй план в пьесе, юмористические неоднозначные вещи. Но еще взрослый зритель, как правило, черпает радость и от того, что видит, как его ребенок радуется.

- Борис, расскажите немного о себе. Когда-то вы сделали очень неожиданный поворот в своей жизни, переехав из Тюмени на постоянное местожительств в Псков. Что вас подвигло тогда на такое решение?
- Да я в нашем театре не один такой. У нас в театре художница Злата Воловодова – моя землячка. В моем случае все было достаточно просто. Родился и вырос в театральной семье, родители – тоже кукольники, Наверное, когда мама, будучи беременной мной, оступилась и упала со сцены, меня тогда тоже в тот момент к театру припечатало. Окончил Тюменское училище искусств, спокойно играл в театре кукол. И вдруг к нам приехал ставить «Красную шапочку» Александр Александрович Заболотный. И я сразу понял, что мы с ним на одной волне, это мой режиссер. Так что, когда Сан Саныч сказал: «Слушай, Боря, твой дом во Пскове!», я даже не удивился. А чуть позже пришло твердое решение переехать, моя супруга не возражала, и вот мы уже 13 лет живем в Пскове.
- И не жалели после?
- Нет. Мой дом действительно здесь, в этом замечательном театре, который я искренне люблю.

Поздравляем с Международным Днем кукольника. Его отмечают все, кто создает волшебство на сцене - артисты, режиссеры, художники, бутафоры, все-все кто связан с театром кукол, а также те, кто просто любит этот удивительный мир. С праздником!

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
21.03.2019, 12:081 Актер и режиссер Псковского театра кукол Борис Поткин: Главное - чтобы зрители радовались! 21.03.2019, 10:370 Выставка юной художницы Лайлы Мевес открыла Фестиваль русской музыки в Пскове 21.03.2019, 08:500 Хор имени Пятницкого откроет юбилейный Фестиваль русской музыки в Пскове 20.03.2019, 18:370 Псковский театр драмы представил афишу на апрель
20.03.2019, 17:490 «Она по-прежнему готова чаще появляться на сцене, а поклонники ждут новых композиций в ее исполнении». Тамара Гвердцители. Продолжение 19.03.2019, 18:330 Наталия Неласая: Сколько помню себя, столько и наш театр! 19.03.2019, 17:560 Фестиваль русской музыки будет жить дальше и станет еще ярче и интереснее - Николай Хондзинский 19.03.2019, 17:150 Николай Хондзинский: Мы продолжаем движение к театру оперы и балета
19.03.2019, 15:120 Режиссер спектакля «R.E.P.L.I.C.A.» Александр Баркар: «Возможно, история о роботах поможет понять что-то о нас – людях» 19.03.2019, 14:340 С трепетом жду предстоящего концерта с Мариинкой - Николай Хондзинский 19.03.2019, 12:330 На премьере балета «Лебединое озеро» в Пскове будет играть концертмейстер Большого театра Александр Калашков 18.03.2019, 15:480 «Очень громкую премьеру» покажут в Пскове 11 и 12 апреля
18.03.2019, 12:570 20 марта откроется выставка художницы из Петербурга Лайлы Мевес «Звук и тишина» 15.03.2019, 16:310 «Дело Луначарского» о XLV Фестивале русской музыки. ВИДЕО 15.03.2019, 14:190 Гедиминас Таранда проведет балетный мастер-класс для псковичей 15.03.2019, 14:000 Рекордное количество билетов продано на балет «Лебединое озеро» в Пскове
15.03.2019, 13:340 6 апреля в Пскове состоится премьера фантастической мелодрамы R.E.P.L.I.C.A 15.03.2019, 13:070 Александр Заболотный и его «Фауст»: «Не люблю ставить нравоучительные спектакли» 15.03.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского», посвященной XLV Фестивалю русской музыки 14.03.2019, 16:330 Духовой оркестр псковского детского дома «Геликон» отметил 15 лет со дня образования
14.03.2019, 15:180 Псковичей приглашают на грандиозный концерт Артиста с большой буквы Валерия Леонтьева 14.03.2019, 12:220 Несравненная Тамара Гвердцители выступит в Пскове 12.03.2019, 13:090 Фантастическую мелодраму и оглушительную комедию готовит Псковский драмтеатр для показа в апреле 11.03.2019, 18:452 Оксана Федорова подарила родному городу «Музыку любви»
11.03.2019, 13:390 На закрытии 45-го Фестиваля русской музыки псковичей ждет уникальное событие 09.03.2019, 12:121 Премьера концертной программы Оксаны Федоровой состоится сегодня в Пскове 07.03.2019, 16:250 «Чук и Гек» покажут в Пскове 16 марта 07.03.2019, 13:360 26 марта состоится детский концерт «Сказки Пушкина»
07.03.2019, 13:110 Оксана Федорова: 9 марта проект «Музыка любви» в Пскове объединит музыку, любовь и красоту 06.03.2019, 15:040 Концерт симфонического оркестра Мариинского театра в БКЗ филармонии состоится на час позже 06.03.2019, 14:350 Три спектакля покажет Псковский театр драмы в праздничные дни 05.03.2019, 12:590 Суздальский фестиваль анимационного кино пройдет в Пскове
05.03.2019, 12:130 Художница Мария Воробьева: У малышей способности к восприятию искусства выше, чем мы привыкли думать 03.03.2019, 13:400 Спектакль «Ионыч» покажет сегодня Псковский драмтеатр 02.03.2019, 10:517 «Гробницу малыша Тутанхамона» представит сегодня Псковский драмтеатр на фестивале «Прорыв» в Александринке 28.02.2019, 15:390 Андрей Носков: Я за чувственный игровой театр
28.02.2019, 15:320 Специальная премьера картины «На берегу мечты» стартовала в кинотеатрах региональной киносети 26.02.2019, 12:530 На юбилейный концерт приглашает псковичей детский духовой оркестр «Геликон» 26.02.2019, 08:594 Псковский драмтеатр покажет спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» в рамках Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» 24.02.2019, 14:2728 Известный стендап-комик выступит в Пскове
24.02.2019, 10:4613 Арт-директор псковского драмтеатра Андрей Пронин сегодня станет театральным кассиром 23.02.2019, 15:502 Псковичи смогут сегодня посмотреть и обсудить спектакль «Жанна» с драматургом Ярославой Пулинович 22.02.2019, 16:5210 Фильм о Великой Отечественной войне планирует снять Дмитрий Месхиев 22.02.2019, 15:4114 Псковский драмтеатр собирается снова выйти на улицу
22.02.2019, 14:2817 Псковский драмтеатр переключился на постановку комедий 22.02.2019, 14:006 Большой удачей считает Дмитрий Месхиев приход Сергея Чехова на должность ведущего режиссера Псковского драмтеатра 22.02.2019, 13:5910 Дмитрий Месхиев: XXVI Пушкинский театральный фестиваль мы сделали неплохим 22.02.2019, 13:1330 Дмитрий Месхиев: Уходить надо тогда, когда ты понимаешь, что все, что ты сделал, не сгорит
21.02.2019, 17:358 На фоне Пушкина. Часть вторая 21.02.2019, 14:361 Выставка Любови Желтышевой «Время созерцать» откроется в галерее «Цех» 21.02.2019, 13:1313 Арт-директор псковского драмтеатра Андрей Пронин 24 февраля станет театральным кассиром 21.02.2019, 13:080 Из-за холода организаторы Фестиваля русской музыки в этом году откажутся от акции «Музыка для всех»
21.02.2019, 13:052 Псковский драмтеатр отменяет показ спектакля «Год Жирафа» 21.02.2019, 12:461 Важной датой в календаре событийного туризма региона назвала Фестиваль русской музыки Елизавета Барышникова 21.02.2019, 12:230 Выставка живописи юной художницы-балерины пройдет в Пскове в рамках Фестиваля русской музыки 21.02.2019, 12:200 Такое пропускать нельзя: организаторы Фестиваля русской музыки посоветовали псковичам поторопиться с приобретением билетов
21.02.2019, 12:170 Лучший симфонический оркестр страны впервые прозвучит на псковской сцене в рамках Фестиваля русской музыки 21.02.2019, 12:0716 Мы гордимся программой 45-го Фестиваля русской музыки - Елизавета Барышникова 18.02.2019, 20:4715 Андрей Пронин: Я буду рад, если главным режиссером Псковского драмтеатра станет Сергей Чехов 18.02.2019, 19:598 Около 5 тысяч псковичей посетили спектакли, мастер-классы и выставки 26-го Пушкинского театрального фестиваля
18.02.2019, 17:312 Автор пьесы «Жанна», вошедшей в репертуар Псковского драмтеатра, встретится с псковичами 23 февраля 18.02.2019, 17:070 Спектакль псковского драмтеатра «Год жирафа» примет участие в фестивале кукольных и синтетических театров «КукArt» 18.02.2019, 16:392 Псковский драмтеатр сыграет «Ревизора» в Великих Луках 18.02.2019, 16:2718 На фоне Пушкина
17.02.2019, 12:4215 В Пскове завершается Пушкинский театральный фестиваль 16.02.2019, 12:0015 И Шарики кровавые в глазах... 15.02.2019, 15:1612 Псковичи увидят сценическое воплощение книги епископа Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» 15.02.2019, 15:120 «Дело Луначарского» с Аллой Шендерова и Талгатом Баталовым. ВИДЕО
15.02.2019, 14:5614 Алла Шендерова: Программе Пушкинского театрального фестиваля не хватает чего-то большого 15.02.2019, 14:233 Александр Роор и оркестр «Геликон»: 15 лет под управлением любви 15.02.2019, 13:526 Спектакль «Морфий» стал для театрального критика Аллы Шендеровой открытием Пушкинского фестиваля 15.02.2019, 13:404 Выпускники псковской школы театрального блогера дебютировали в журнале «Театр»
15.02.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» 15.02.2019, 09:460 Детский концерт с песочной анимацией «Сказки Пушкина» покажут в БКЗ филармонии 14.02.2019, 09:230 Псковская областная филармония начала продажу билетов на концерт оркестра Мариинского театра 14.02.2019, 09:0710 Децл «Морфия»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru