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Режиссер спектакля R.E.P.L.I.C.A: Когда человек оказывается роботом, и почему робот абсолютно уверен, что он человек?

6 апреля на малой сцене Псковского театра драмы состоится премьера фантастической мелодрамы «R.E.P.L.I.C.A.» по пьесе Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг». В рубрике «Пушкину бы понравилось?» мы побеседовали с режиссером-постановщиком Александром Баркаром.

- Александр, на малой сцене вы репетируете произведение молодого драматурга Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг», пьесу с фантастическим сюжетом. Видимо, пришло время и нашему театру освоить это направление. Я знаю, что вы любите фантастику, а почему современный театр мало интересуется ею?

- Потому что банально не знают. Считают низким жанром. Как правило, никто на российской сцене не выходит за рамки классики фантастики, признанной еще в советское время, - братья Стругацкие, Станислав Лем, Рэй Брэдбери. Никто, например, не ставит на сцене Сергея Лукьяненко, автора «Дозоров» и «Лабиринта отражений». Современная фантастика для современного российского театра как бы не существует. А я вырос на этих книжках, поэтому, наверное, и мозги мои по-другому устроены. Я ставлю фантастику уже лет пятнадцать, еще с Луганска, где я начинал. Это моя тема.

- Чем привлекла вас пьеса «Хуманитас Инжиниринг»?

- Наличием в ней фантастического допущения. Это редко встречается в современной драматургии.

- Станиславский призывал показывать «жизнь человеческого духа» на сцене. А вы о роботах. Пригодный ли это материал для театра?

- Жизнь человеческого духа можно передать, поместив отношения в условную реальность, в которой не будет ассоциаций с бытом, тогда ярче будет видно, что происходит между людьми. Эта странная история, связанная с робототехникой, она как айсберг: большая часть скрыта от нас. О роботах уже пишут лет сто, множество авторов, начиная с Карела Чапека, структурно изучали эту тему, они создали контекст и бэкграунд. Согласитесь, странно играть такую пьесу, не зная произведений Филипа Дика, Айзека Азимова, не проштудировав мировой кинематограф - от «Терминатора» до, если угодно, «Приключений Электроника». Зрители придут на спектакль с «киношными» ожиданиями, и мы учитываем это.

Драматург облекла свои мысли и чувства в необычную форму. Но нам - режиссеру и артистам - важно точно понимать, где здесь робот, а где человек. Когда и почему человек оказывается роботом, и почему робот абсолютно уверен, что он человек? Это настоящая головоломка. Очень увлекательная.

- Тогда спрошу напрямую, без обиняков. О чем будет ваш спектакль?

- О любви. О взаимопонимании между мужчиной и женщиной. О невозможности человека быть счастливым. Айзек Азимов сказал когда-то: так, как поступает робот, может поступать только порядочный и добрый человек! Парадокс. Человек так устроен, что разрушает сам себя и мир вокруг. Мы все разные, слишком сложные и нетерпеливые. Поэтому часто оказываемся несчастными. Вот и выходит, что счастливыми в мире людей могут быть только роботы. А человек обречен быть одиноким. Грустный вывод. Наверное, я немного пессимист. О чем спектакль? Об ответственности творца за свое создание. Библейские мотивы, античность, Возрождение… Игра для внимательного зрителя.

- Спектакли по пьесе «Хуманитас Инжиниринг» идут на сценах Москвы и Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска, Астрахани и Прокопьевска, и в подавляющем большинстве случаев режиссеры меняют оригинальное название пьесы. Почему свой спектакль вы назвали «R.E.P.L.I.C.A.»? Что это значит?

- Мы оттолкнулись от классического романа Филипа Дика и снятого по нему фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Там роботов-андроидов называют репликантами. Само слово «реплика» используется здесь в значении «копия». Поэтому в нашем спектакле компания «Хуманитас Инжиниринг» называется «R.E.P.L.I.C.A.». Причем это аббревиатура, расшифровывающаяся как «Революционное, Эксклюзивное, Персональное, Легальное, Инновационное Конструирование Андроидов».

- Приоткройте секрет: каким будет режиссерское решение? Мы увидим что-то принципиально новое и необычное?

- Необычность в том, что пьеса, написанная в жанровой эклектике, потребовала от меня применить стилистическое разнообразие. Поэтому здесь будут и театр абсурда, и психологический театр, мелодрама, комедия, моноспектакль. Такой режиссерский прием я использовал впервые.

- Нашли понимание с нашими актерами, команда сложилась?

- В спектакле заняты прекрасные актеры Наталья Петрова, Денис Золотарев, Мария Петрук, сейчас добавились Лев Орешкин и Илона Гончар. Все работают с полным пониманием и творческой самоотдачей. На репетициях нам интересно!

- Скажите, почему зрителю надо посмотреть спектакль «R.E.P.L.I.C.A.»?

- Возможно, зрителям стоит увидеть историю про роботов, чтобы понять, что значит быть человеком… Кроме того, это просто хороший и актуальный текст. Очень трогательный и смешной. Зритель должен получить удовольствие от театра, чтобы можно было и улыбнуться, и даже заплакать, а потом задуматься. Чтобы осталось послевкусие. Такая у меня основная режиссерская задача – если зритель после спектакля еще минут пятнадцать будет размышлять о том, что увидел, значит, мы справились.

- Наш традиционный вопрос: как вы думаете, Пушкину бы понравилось?

- Для него были важны такие вещи, как долг, честь, ответственность. Он не умел прощать оскорбления и подлость. Может, если бы он не был так принципиален, дожил бы до старости. С другой стороны, был бы он тогда Пушкиным? Мне тоже очень хочется быть честным в том, что я делаю. Думаю за честность он бы нам всё простил.

Беседовала Любовь Никитина, завлит театра

Александр Баркар – актер и режиссер. Работал актером в Русском драматическом театре Луганска, в Украинском академическом музыкально-драматическом театре Луганска, преподавал на театральной кафедре Луганского государственного института культуры и искусств. В 2006 году создал театральную студию «Deep» – негосударственный профессиональный театр в Луганске.

С 2012 году живет и работает в Москве. C 2015 по 2018 год, работал в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) в должности режиссера-ассистента.

Среди его прежних работ – «Вий» и «Полвосьмого» в Театре на Таганке, «Затейник», «Я хочу в школу» и «Минуты тишины» в Российском академическом молодежном театре, аудиоспектакли, созданные для радио «Культура», и многие другие работы.