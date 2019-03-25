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Псковский драмтеатр переживает сейчас самый выдающийся период - актер Виктор Яковлев

В настоящее время Псковский драматический театр переживает «выдающийся период», сообщил заслуженный артист России Виктор Яковлев в рамках программы «Дело Луначарского» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Такого еще не было в истории, - пояснил Виктор Яковлев. - Есть ценнейшие показания - участие в многочисленных фестивалях и номинация на "Золотую маску". Это внешние проявления, результат работы, проделанной двумя людьми - Дмитрием Месхиевым и Андреем Прониным».

По словам актера, когда из труппы ушел главный режиссер Алексей Кладько, принять тандем «Месхиев-Пронин» было нелегко. «Это серьезный вопрос - как относиться ко всему новому, - заметил Виктор Яковлев. - Кто-то уживается, кто-то нет. Я знаю пожилых актеров, которые ушли из театра, но не потому, что не могут работать по возрасту, а потому, что не могут принять новое. Но кто бы мог подумать, что этот тандем продюсера и театрального критика окажется таким эффективным и продуктивным? Мероприятия, которые проводит этот тандем, и режиссеры, которых они выбирают и при этом сильно рискуют и переживают, говорит о том, что такие люди и должны заниматься театром».

«Сколько продлится этот период, не знаю, - отметил Виктор Яковлев. - Но сейчас самый интересный период в истории Псковского драматического театра, говорю со всей ответственностью».