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В подготовке к спектаклю «Река Потудань» нами двигали азарт и кураж - актер Псковского драмтеатра

Заслуженный артист России Виктор Яковлев рассказал о подготовке спектакля Псковского драматического театра «Река Потудань», который по итогам театрального сезона 2018 года стал номинантом «Золотой маски» в номинации «Лучший спектакль малой формы в драме».

В программе «Дело Луначарского» на радио «Эхо Москвы» в Пскове актер поделился: «Почему мне интересно было в "Потудани?" Потому что я этого не пробовал. Азарт и кураж был - а что получится?» «Чем берет "Потудань" - я не понимаю, - заметил он. - Я понимаю, чем берет "Ревизор", он тоже достоин "Золотой маски"».

Как отметила заслуженный работник культуры РФ и заведующая литературной частью Псковского драматического театра Любовь Никитина, магия спектакля «Река Потудань» кроется в том, что режиссер Сергей Чехов сумел достичь своей цели - максимально полно вовлечь зрителя в постановку. «Я пришла на прогон спектакля и до конца постановки не могла расслабиться, - заметила Любовь Никитина. - Такова магия театра».