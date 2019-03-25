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Актер Псковского театра драмы Александр Овчаренко: В роли самого себя

Актер Псковского театра драмы Александр Овчаренко - о роли своей мечты и легком беспределе на репетициях новой комедии «Очень громкая премьера», которую зрители увидят уже в апреле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, Александр Овчаренко служит в Псковском театре всего лишь третий год, но уже запомнился зрителям небольшими, но яркими, выразительными ролями – Вася в спектакле «Таланты и поклонники», Бурмин в «Метели», Лука в «Каштанке», Лесли в «Клиническом случае».

- Саша, а в детстве кем мечтали быть? Актером?

- Ой… Да кем только не мечтал быть. У меня отец был врач в Военно-медицинской академии, и я, помнится, мечтал о чем-нибудь подобном - тоже работать с людьми, врачевать. Помню, в детстве подорожники прикладывали друг другу, то есть, наверное, врачом, да, скорей всего. Такая профессия чистоты, работа с человеческими душами.

- У нас многие актеры приезжие. А вы откуда?

- Я приехал из Санкт-Петербурга, где окончил мастерскую народного артиста России Игоря Николаевича Волкова и сразу к вам.

- Как вообще зародилась идея попробовать себя в актерском искусстве?

- Очень тернистый и непростой у меня был путь к этому ремеслу. Когда я учился в военмехе (это моя первая профессия), там была театральная студия. Первый мой педагог по актёрскому мастерству - Валентин Кузнецов (он свободный актёр, играет в петербургских антрепризах). Он на тот момент пришёл в студию преподавать мастерство студентам и заразил меня своим серьёзным подходом, не просто игрой, а именно серьёзным подходом к театру, ег школой, и мне это понравилось. После окончания военмеха я в тот же год поступил на театральный. Получился симбиоз технической специальности и гуманитарной.

- Близкие поддерживали ваш выбор?

- Близкие… Ну, во-первых, говорили: «Только не бросай первое образование», то есть надо было доучиться. Конечно, поддерживали, а как же без поддержки? Без поддержки ничего не происходит.

- А приходят на спектакли?

- Да, из Санкт-Петербурга часто приезжают, даже однокурсники и, конечно, мои родители, друзья, но ещё не все побывали в этом славном городе. Питер – большой город, бешеный ритм жизни, суматоха, но по возможности приезжают обязательно.

- Насколько вам важно их мнение о ваших ролях?

- Безусловно, больше всего важно мнение моего мастера. На базе театра идет курс с учебным театром «На Моховой». Не так часто совпадает его приезд и тех спектаклей, где я участвую, но тем не менее он уже посмотрел нашу «Каштанку». «Отелло» ещё не видел. Наверно, и все, немного он посмотрел. Его мнение мне очень важно, потому что он мой мастер, мы много с ним сделали дипломных работ, от него я могу получить профессиональный взгляд. Ну, а близкие родственники только хвалят, видят только положительные стороны нашей профессии.



- Вы выходите на сцену перед большим количеством зрителей. Есть ли страх? Как вы его в себе перебарывали, если он был?

- Страха нет. Есть интерес, волнение, щекочущее тебя, адреналин. Это очень приятное ощущение и, надеюсь, оно будет оставаться, ведь ради этого мы выходим. Особенно волнуюсь на выезде. Это новая площадка, новый зритель. Ну, и, слава Богу, находим общий язык с нашим псковским зрителем, это самое важное, чтобы они нас тоже поддерживали.

- В Пскове есть детская театральная студия, также есть актерские курсы. Может быть, они будут читать это интервью. Как им перебороть страх сцены, справиться с волнением?

- Чаще выходить на площадку, быть в работе, потому что никакие одиночные упражнения перед зеркалом не заменят то сиюминутное и живое, что испытываешь при выходе на публику. Только практика помогает перебороть свои страхи. Есть, конечно, упражнения, но это не сравнится с выходом на площадку. Поэтому надо практиковать, только практика.

- Вы играете во многих спектаклях театра. Это «Клинический случай», «Отелло», «Каштанка» и другие, все перечислять нет смысла. Какая роль наиболее близка, приносит наибольшее удовольствие?

- Не совру, что каждая работа для меня важна. Но не могу не поставить на первое место, конечно же, работу в «Каштанке» (в постановке Юлии Пересильд), потому что она единственная смогла сделать из нас, несмотря на то, что мы работаем в одном театре, семейную команду, такой домашний очаг. Там у меня роль Луки, не самая большая, но важная роль. Вот она мне очень дорога благодаря той жизни, которая у нас была во время репетиций, той любви к своему делу, своим коллегам, которая перешла к нам от Юлии Пересильд. Ну, и, конечно же, «Таланты и поклонники» – это обаятельная роль Васи, сцена с ковром, которая всех сражает наповал, конечно, она мне тоже очень дорога. Мне очень нравится спектакль «Пиковая дама», хоть у меня была там микророль: Сурин – один из друзей Германа. Все роли в той или иной степени важны и значимы для моей жизни.

- Есть ли роль, о которой вы мечтаете?

- Этот вопрос как раз задавала мне Юлия Пересильд. Нету у меня в голове пока роли мечты. Это, может быть, плохо, может быть, хорошо. Не знаю. Нету пока. Ну, я вот первое, что ответил Юлии, – это роль Хлестакова. Но она у нас уже занята. Поэтому сейчас я даже об этом и не думаю. Мне отрадно, и я ценю то, что я востребован в нашем театре. Роли разные: и эпизодные, и главные роли у меня сейчас тоже есть, которые мы репетируем. Поэтому вопрос о роли мечты остаётся открытым.

- Хотели бы вы когда-нибудь оказаться на месте режиссера, попробовать себя в этом качестве?

- Недавно я делал программу для поздравления на заказном мероприятии и ощутил на себе то чувство, когда в голове все складывается. Я, наверное, понимаю, почему люди идут в режиссуру, потому что это такой всплеск энергии! У актеров он немного другого качества, а здесь, когда ты создаешь сначала мысленно, потом видишь результат – это дорогого стоит. Но, конечно, я хотел бы что-то создать. Для этого нужны навыки. Каждый должен заниматься своим делом, безусловно. Но режиссёров я могу понять. Это здорово.

- А среди актеров есть ваши кумиры?

- Я восхищаюсь прошлым поколением, из них, к сожалению, многие уже ушли: Олег Янковский, Евгений Леонов, Андрей Миронов, Сергей Юрский…. Один Владимир Высоцкий чего стоит. Это мэтры, которых мы успели застать на экранах. В спектаклях вживую я их, к сожалению, не видел. Из ныне здравствующих могу выделить Владимира Машкова, Евгения Миронова, Константина Хабенского, нашу великолепную Юлию Пересильд. Есть еще актёры, которые вызывают интерес, порою восхищение, но всё-таки на первом месте это те «столпы», которые, к сожалению, уходят.

- Вернемся к премьере. Нам, зрителям, 11 и 12 апреля предстоит увидеть новый спектакль «Очень громкая премьера». Вы там играете главную роль. Расскажите об этом спектакле и о своей роли.

- Спектакль – французская комедия. Это одна из лучших спектаклей и пьес за последние четверть века во Франции. Написана в девяностых годах. Комедия положений, жанр, столь любимый зрителями. У нас есть уже одна такая комедия - «Клинический случай» Рэя Куни. Вот будет вторая. Она в процессе. Осталось две недели. Роль у меня главная, непростая. Вообще все главные роли непростые. От тебя многое зависит, у тебя партнеры, которые тоже находятся во взаимосвязи с тобой. Работаем пока. Мой герой – сын продюсера, дебютант в театральном деле, который участвует в постановке. Пока все. Будем смотреть, что получится из этого.

- Какая атмосфера царит на сценической площадке?

- Атмосфера в жанре нашего спектакля – хаос, легкий беспредел, из которого, надеюсь, мы сможем показать что-то искрометное.

- Спасибо, Саша. У вас спектакль сегодня вечером, буквально через несколько часов, желаю успеха! А еще аплодисментов, новых ролей, вдохновения и всего вам самого лучшего.

- Спасибо вам. А я хочу пожелать всем псковичам - любите театр, не забывайте его и приходите к нам снова и снова.