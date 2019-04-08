Сцена / Из первых уст

Талгат Баталов: Зрителей «Очень громкой премьеры» ждет много сюрпризов

Режиссер Талгат Баталов – о своем новом спектакле, который он ставит на сцене Псковского театра драмы: о мнимых талантах, розовых декорациях и неразрывной связи между трагическим и комическим.

– Талгат, псковский зритель вас узнал по необычному спектаклю-променаду «Хранитель», который был показан два года назад в рамках фестиваля «Заповедник». Ждет ли нашу театральную публику снова что-то из ряда вон выходящее в вашем новом спектакле «Очень громкая премьера»? Ведь само название, так сказать, обязывает…

– Собственно, основная сюжетная линия этой пьесы – это одни сплошные сюрпризы. Это спектакль про то, как ставят спектакль. Закулисные события обычно скрыты от глаз зрителей, но мы покажем репетиционный процесс во всей красе. Только персонажи, которые это делают, не обладают необходимым для этого профессионализмом, и поэтому на их пути постоянно встают какие-то препятствия, которые они пытаются устранить, как умеют. А умеют они мало чего, поэтому постоянно пытаются сохранить, как говорится, хорошую мину при плохой игре. Подробнее рассказывать не буду, чтобы не было спойлеров. Скажу так, мы приготовили много неожиданностей для зрителей, что-то будет вообще впервые воплощено на сцене, такого ни в одном театре еще не было.



– Звучит интригующе... Вы перенесли действие известной пьесы Даниэля Наварро и Патрика Одекера «Чай с мятой или лимоном?» из Франции в Россию. Не боялись, что это как-то «утяжелит» действие, уйдут истинно французские черты, не свойственные нашему менталитету, – некая легкость, легкомысленность, беззаботность, словом, спектакль утратит то, что мы зовем «французским шиком»?

– Да, мы намеренно перенесли действие пьесы с французской почвы в псковскую действительность, все происходит, как говорится, здесь и сейчас. Для чего? Чтобы действие было ближе и понятнее нам. Пьеса очень французская, там есть некоторые детали, бытовые реалии, которые нашему зрителю будут не совсем понятны. Текст наполнен французскими шуточками, игрой слов, которые очень далеки от российской действительности. Думаю, что спектакль в результате такого изменения только выиграет.

– А как вам работается с нашими актерами? Вообще актер для вас – это соавтор спектакля или только одно из выразительных средств режиссера, его инструмент?



– С большинством актеров псковской труппы (кроме Дениса Кугая и Екатерины Мироновой, с которыми я ставил спектакль «Хранитель») я работаю в первый раз. Впечатления очень хорошие, мы многие диалоги придумывали вместе на репетициях. Что из этого получится, сложно сказать. Процесс еще не завершен. До предельной точки кипения (улыбается) я еще не дошел. Но мы на одной волне.

– То есть актеры все же соавторы?

– В этом случае, да. Мы вместе придумали определенное количество персонажей, отталкиваясь от характеров занятых артистов. Получился такой «театральный» коллектив из совершенно разных и даже случайных в театре субъектов. Аниматор, который мечтает стать актером. Актер, который изо всех сил пытается эпизодическую роль, которая ему досталась, сделать масштабной. Девушка-блогер, которая мечтает блистать на сцене. Сам же спектакль якобы ставят по заказу некоего влиятельного человека к дню рождения его сына.

– Но хоть один персонаж будет профессионалом?

– Ни одного. Хотя все герои себя считают таковыми.

– Принято считать, и это мнение не раз высказывалось режиссерами и актерами, что легкий жанр комедии положений отнюдь не легок для постановки. С какими трудностями, может быть, «подводными камнями», пришлось столкнуться на репетициях?

– У нас, я бы сказал, мультижанровый спектакль получается. Жанры в разных актах разные. Первый акт – высекаем комическое из драматического, достигаем даже абсурда. А во втором акте – уже в чистом виде комедия положений, потому что наши персонажи сами ставят комедию положений. И сама премьера у них получается еще нелепее, чем репетиции. Словом, мы играем спектакль про людей, которые пытаются сделать что-то хорошее, но у них в силу разных причин ничего не получается. И это не только смешно, но и грустно, и даже где-то трагично. Ведь театр на самом деле – это очень нелегкий труд, мечты и страхи, слезы, победы и поражения.

– Талгат, расскажите о художественном оформлении спектакля. На сцене уже устанавливают ярко-розовые декорации.

– Да, наши герои все же ставят пьесу из красивой французской жизни. И оформление, и костюмы соответствующие, словом, вся эта «жизнь в розовом цвете» – это их представление о том, как там во Франции все должно быть.

Режиссер Талгат Баталов, несмотря на молодость, хорошо известен в России. Он обладает особым чувством стиля, чувством юмора, способен работать как в нишевых жанрах, так и обращаться к широкой публике. Среди самых известных его работ, номинированных на «Золотую маску» и участвовавших во многих международных фестивалях: «Узбек», «Двое в твоем доме» в московском «Театре. doc», «Пустота» в Тверском ТЮЗе. В спектакле Талгата Баталова «Вагон системы Полонсо» в московском Театре Наций главную роль исполнил народный артист России Евгений Миронов. Иммерсивный спектакль Баталова «Зеркало Карлоса Сантоса» — один из самых успешных театральных аттракционов Москвы

«Очень громкая премьера!» 11 и 12 апреля. Начало в 19.00.

Для зрителей 16+

Заказ и бронирование билетов на сайте театра