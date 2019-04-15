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Скрипач Гайк Казазян: Самое главное в исполнительском искусстве - донести смысл произведения до зрителя

15.04.2019 15:06|ПсковКомментариев: 0

25 апреля в БКЗ Псковской филармонии  пройдет очередной концерт  в рамках уже полюбившегося  псковичам проекта главного дирижера  Псковского симфонического оркестра Николая Хондзинского «Звук создан Богом». На этот раз Псковский симфонический оркестр исполнит произведения, по праву признанные эталонными в творчестве их авторов. Это Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса и Симфония №7 Сергея Прокофьева.

Сольный исполнитель концерта для скрипки с оркестром Брамса Гайк Казазян -  один  из наиболее одаренных молодых скрипачей, выступающих вместе с ведущими мировыми оркестрами. Сегодня билеты на Гайка Казазяна раскупаются ценителями исполнительского искусства во всем мире, а выступления музыканта проходят с аншлагами в Карнеги-холл, Ашер-холл в Эдинбурге, Виктория-холл в Женеве, Королевском концертном зале в Глазго. Концертном зале им. Чайковского, Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, Московском Международном Доме музыки…

В преддверии концерта мы задали несколько вопросов молодому исполнителю:

- Гайк, вы успели доказать уже всему миру, что в вашем исполнении классические произведения звучат по-особенному. Говорят, скрипка сама выбирает музыканта, и нельзя играть на ней посредственно - только талантливо и виртуозно, только тогда игра доставит наслаждение слушателю. Вы согласны с этим утверждением?

- Играть посредственно можно, конечно. Только практика показывает, что такие исполнители долго не задерживаются на сцене. Ведь в лучшем случае это будет скучно, а в худшем - просто неприятно для человеческого уха. Только талантливая игра может принести удовольствие слушателю и донести  до него смысл произведения, что, на мой взгляд, является самым главным в исполнительском искусстве.

- А кому вы  еще обязаны, кроме себя, достижению таких высот в исполнительском мастерстве?

- В первую очередь я обязан своему отцу, который указал мне дорогу  к музыке, открыл  для меня неповторимое звучание скрипки. Отец - большой ценитель  классической музыки.  В детстве я невольно слушал  музыку вместе, а когда он увидел мой интерес, отвел меня в музыкальную школу. С чего все и началось.

Конечно, благодарен  всем моим учителям, особенно Эдуарду Давидовичу Грачу, который дольше всех со мной занимался,  - около 12 лет. Этот педагог очень многому меня научил.  С теплотой вспоминаю своего музыкального  наставника в ереванской музыкальной школе Левона Зоряна, который, по словам Грача, дал мне прекрасную скрипичную школу. Эдуард Давидович  так и сказал  мне на прослушивании при поступлении в Московскую консерваторию: менять ничего не нужно, нужно развивать то, что есть.  Очень благодарен  Ицхаку Рашковскому, моему профессору в Королевском колледже музыки в Лондоне.

- Вы играете на каком-то особом, раритетном инструменте или на современной скрипке?

- Нет, инструмент не старый, но и современным его, пожалуй, не назовешь.  Это скрипка середины 20 века работы итальянского мастера Ансальдо Поджи. На мой взгляд, это один из лучших мастеров нашего времени.  В свое время этот инструмент принадлежал знаменитому итальянскому скрипачу Уто Уги.

 -  Вот уж действительно, скрипка выбирает музыканта… Гайк, псковской публике вы будете представлять  этапное произведение Брамса  – концерт для скрипки с оркестром. Для вас оно особенное? В чем сложность его исполнения?

- Концерт Брамса для скрипки с оркестром - один из шедевров скрипичного репертуара в этом жанре. Это один из тех концертов, который  я мечтал сыграть еще в детстве. Масштабное произведение, гениальная музыка! Можно сказать, симфония для скрипки с оркестром.

Сложность  исполнения этого концерта  именно в его масштабности, в том, чтобы правильно понять и почувствовать стилистику этого произведения. Сложен он и технически. Но, на мой взгляд, самое трудное в Брамсе – это все же музыкальная сторона.

- Каковы ваши ожидания от Псковского симфонического оркестра? Что вообще цените в музыкальных коллективах, с которыми приходилось работать?

- Несколько лет назад я работал уже с псковским оркестром на фестивале Дениса Мацуева («Крещендо» - авт.). Не всегда запоминаются  подробности – ведь концертов и оркестров проходит очень много. И от каждого выступления, музыкального коллектива остаются какие-то впечатления. По отношению к псковичам в памяти остались только положительные эмоции. Было легко и комфортно работать. Запомнились чуткость музыкантов, желание сыграть как можно лучше. Это я  считаю большим плюсом, ведь репетиций перед такими концертами бывает очень мало. Ведь самое важное - это то, что происходит на репетициях. На самом выступлении нужно просто  уже мобилизовать все силы, сконцентрироваться на исполнении. Поэтому сейчас я жду от будущего совместного выступления творческого подхода и большого душевного подъема.

- Ваш концертный график очень напряженный. Различия в приеме публики в провинции и в крупных городах есть?

- Скорее, разница ощутимее, если сравнивать публику в разных странах, а не в провинции и крупных городах. Скажем, зрители в восточных странах или в Америке по восприятию музыки отличаются  разной степенью эмоциональности. Но публика есть публика. Если играешь по-настоящему, с полной отдачей, то она тебя по-настоящему и принимает. Это правило везде одинаково работает.

Гайк Казазян - выпускник Московской консерватории,  лауреат республиканских, всероссийских и международных конкурсов. Среди них Международный конкурс в Бельгии (1995, Гран-при и золотая медаль), Международный конкурс «Кlоster Shontal» в Германии (1997, II премия и специальный приз за лучшее исполнение виртуозного произведения), Всероссийский конкурс «Новые имена» (2000, Гран-при в составе фортепианного трио), ХII Международный конкурс им. П. И. Чайковского (2002, IV премия и 3 специальных приза: от телеканала «Культура», от Московской консерватории и от фонда «Новые имена»), Международный конкурс им. М. Лонг и Ж. Тибо в Париже (2005, III премия и приз публики), Международный конкурс скрипачей в Южной Корее (2007, победитель и специальный приз за лучшее исполнение произведении корейского композитора) и другие.  

В настоящее время скрипач выступает с ведущими мировыми оркестрами, среди которых Российский национальный оркестр, Национальный оркестр Франции, Московский симфонический оркестр, Пражский филармонический оркестр.

БКЗ Псковской филармонии. «Звук создан Богом». Брамс. Прокофьев.

Концерт проходит в рамках программы министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии>>>

Подготовлено пресс-службой Театрально-концертной дирекции Псковской области

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Источник: Псковская Лента Новостей
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