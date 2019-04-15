Сцена / Из первых уст

Актриса Псковского драмтеатра рассказала о психологической травме, которую получила, когда работала аниматором

В беседе о спектакле «Очень громкая премьера» актриса Псковского драматического театра Ксения Тишкова рассказала ведущему программы «Дело Луначарского» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове о том, как подрабатывала аниматором.

По ее словам, живя в Барнауле, она работала в агентстве, исполняла роли Снегурочки, Спящей красавицы. Эта работа закончилась для актрисы психологической травмой, когда она исполняла роль Мальвины. «Я всегда думала, что дети адекватны, особенно, когда взрослые рядом, что опасности нет никакой, - сказала, в частности, Ксения. - Но я ошибалась. Дети были очень возбуждены, еле дождались конца предприятия, доломали нос Буратино. При этом они постоянно подходили ко мне и спрашивали, настоящие ли у меня волосы». После развлекательной программы в саду проводили салют. Когда дети с Ксенией-Мальвиной спускались по лестнице, они на «раз-два-три» столкнули актрису вниз и затем содрали с нее парик вместе со шпильками, отправившись дальше смотреть салют.

«Мимо проходила уборщица и сказала - представьте, а мы с ними 4 года, - заметила Ксения Тишкова. - Больше я аниматорством после этого не занималась». Эта история случилась с актрисой в 2007 году, и она заработала за этот опыт 1000 рублей.

По словам актера Евгения Терских, он никогда не работал аниматором за деньги, ему никто и не предлагал такой работы.

На фото: спектакль «Очень громкая премьера»