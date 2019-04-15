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В спектакле «Гробница малыша Тутанхамона» режиссер уловил мегатонкие исторические ассоциации - Евгений Терских

В спектакле «Гробница малыша Тутанхамона» режиссер уловил очень точные ассоциации с историческими личностями. Об этом актер Псковского драматического театра Евгений Терских рассказал ведущему программы «Дело Луначарского» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Есть много вопросов относительно появления в спектакле Ленина и Сталина, - отметил Евгений. - Но тема комиксов очень далека от нас. И ассоциации, которые связаны с этими вождями, мне кажется, углубляют некоторые вещи. Самое точное - ассоциация с Гитлером малыша Тутанхамона. Там же есть вопрос отношений родителей и детей, и, когда у ребенка переходный возраст, он отрицает все. В этом смысле, на мой взгляд, мегаточная ассоциация. Гитлер ведь тоже отрицает весь мир».

По словам актера, над спектаклем «было безумно интересно работать». «Это творческая работа - что-то получилось, что-то нет. Но было интересно!» - подчеркнул он.

Как рассказала актриса Ксения Тишкова, у нее остались очень сильные впечатления от спектакля «Гробница малыша Тутанхамона». «Такого раньше я не видела, - пояснила Ксения. - По ощущениям похоже на "Реку Потудань". Это абсолютно два разных спектакля, но их объединяет то, что они не экспортируют энергию на зрителя, а наоборот сам зритель втягивается в процесс действия. Это очень привлекает меня».