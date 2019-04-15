Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мариинка: впервые в Пскове
«Музыка любви» от Оксаны Федоровой
Децл «Морфия»
Псковичи о «Несвятых святых»
ЗдраСьте, я ваша тетя!
Премьеры апреля
Детский концерт «Сказки Пушкина»
Суздальский фестиваль анимационного кино
ещё Из первых уст 15.04.2019 15:060 Скрипач Гайк Казазян: Самое главное в исполнительском искусстве - донести смысл произведения до зрителя 26.04.2019 14:380 Актеры Псковского драмтеатра поделились планами на лето 26.04.2019 14:050 В спектакле «Гробница малыша Тутанхамона» режиссер уловил мегатонкие исторические ассоциации - Евгений Терских 26.04.2019 13:450 Актриса Псковского драмтеатра рассказала о психологической травме, которую получила, когда работала аниматором 15.04.2019 15:060 Скрипач Гайк Казазян: Самое главное в исполнительском искусстве - донести смысл произведения до зрителя 08.04.2019 13:076 Талгат Баталов: Зрителей «Очень громкой премьеры» ждет много сюрпризов
Сцена / Из первых уст

Актеры Псковского драмтеатра поделились планами на лето

26.04.2019 14:38|ПсковКомментариев: 0

В Псковском драматическом театре им. А.С.Пушкина в конце июня заканчивается театральный сезон. В передаче «Дело Луначарского» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове актеры рассказали о своих планах на лето.

По словам Евгения Терских, на вторую половину июня запланирована лаборатория и несколько эскизов. Также есть предварительные договоренности о том, что театр отправится на гастроли в Новороссийск. На юг наши актеры повезут три спектакля - «Соседи», «Отелло» и «Ревизор».

«Надеюсь, этим летом я дострою дом в Карелии, - поделился планами на лето Евгений. - Это безумно творческий план».

По словам актрисы Ксении Тишковой, она пока ничего не планирует, для нее отпуск - это спонтанность.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
26.04.2019, 14:380 Актеры Псковского драмтеатра поделились планами на лето 26.04.2019, 14:050 В спектакле «Гробница малыша Тутанхамона» режиссер уловил мегатонкие исторические ассоциации - Евгений Терских 26.04.2019, 13:450 Актриса Псковского драмтеатра рассказала о психологической травме, которую получила, когда работала аниматором 26.04.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с Евгением Терских и Ксенией Тишковой
26.04.2019, 12:100 Камерным концертом Московского пасхального фестиваля продолжится яркий филармонический сезон, который прошел под девизом «впервые на нашей сцене» - Николай Хондзинский 26.04.2019, 11:520 Сегодня в Пскове выступит Тамара Гвердцители 24.04.2019, 13:221 Заслуженный артист России Сергей Попков: Наш концерт ко Дню Победы - дань памяти павшим и ныне живущим 24.04.2019, 12:020 Николай Хондзинский: Седьмая симфония Прокофьева - последнее воспоминание гения, облеченное в звуки…
23.04.2019, 17:060 Фильмы о Великой Отечественной войне покажут в залах региональной киносети на майских праздниках 19.04.2019, 14:270 Галерея «Цех» приглашает школьников и взрослых на мастер-класс по мультипликации 19.04.2019, 08:310 В БКЗ Псковской областной филармонии состоялся показ сказки с оркестром «Спящая красавица». ФОТО 18.04.2019, 12:201 Спектакль Псковского драмтеатра «Река Потудань» участвует в фестивале «Европейская весна» в Архангельске
17.04.2019, 13:221 Постановочная группа спектакля «Река Потудань» Псковского театра драмы приняла участие в церемонии вручения премии «Золотая маска» 16.04.2019, 11:531 Псковская актриса Ирина Смирнова представит новую программу - «Поэзо-вечер. Игорь Северянин» 15.04.2019, 15:060 Скрипач Гайк Казазян: Самое главное в исполнительском искусстве - донести смысл произведения до зрителя 15.04.2019, 14:260 В галерее «Цех» пройдет выставка «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе»
15.04.2019, 11:230 Создатели «Реки Потудани» едут на церемонию вручения премии «Золотая Маска» в Москву 13.04.2019, 12:290 Благодаря работе детских киноклубов юные жители районов могут увидеть новые мультфильмы бесплатно 12.04.2019, 18:000 Фильм, фильм, фильм: в Театрально-концертной дирекции рассказали о региональной кинокухне 12.04.2019, 14:530 Детей младше 18 пускаем на «Хеллбоя» только с родителями – в региональной киносети рассказали, как ограждают детей от «взрослого кино»
12.04.2019, 09:573 В Псковском драмтеатре показали «Очень громкую премьеру». ФОТО 10.04.2019, 14:340 Впервые псковичи услышат камерную программу Московского Пасхального фестиваля в исполнении солистов Мариинки 09.04.2019, 21:303 Окей, андроид! 09.04.2019, 17:340 Казахский фильм о «лихих 90-х» и долгожданные «Мстители» выйдут на экраны региональной киносети Псковской области в апреле
08.04.2019, 13:076 Талгат Баталов: Зрителей «Очень громкой премьеры» ждет много сюрпризов 07.04.2019, 15:301 Премьера спектакля «R.E.P.L.I.C.A.» состоялась в Псковском драмтеатре. ФОТО 07.04.2019, 10:030 12 апреля состоится отчетный концерт «Театра танца «Русские узоры» 05.04.2019, 15:130 Сегодня вечером в БКЗ Псковской филармонии «Здрасьте, я Ваша тетя!»: билеты еще есть
04.04.2019, 11:570 Любите ли вы Брамса? Если да, то приходите на концерт «Звук создан Богом» 03.04.2019, 16:110 Хеллбой побывал в Псковской области в рамках рекламного кинотура 03.04.2019, 13:391 В мае Псковский драмтеатр планирует показать 22 спектакля 02.04.2019, 14:230 В Псковском драмтеатре прошли гастроли петербургского театра «Бродячая собачка». ФОТО
02.04.2019, 13:140 Знаменитую Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом» 02.04.2019, 12:200 Широкий репертуар, качественная картинка и звук: кино идет в районные центры Псковской области 02.04.2019, 11:230 Купить автобус и поставить два спектакля планируют в Псковском театре кукол 01.04.2019, 15:161 Актер Псковского театра драмы Александр Овчаренко: В роли самого себя
01.04.2019, 11:240 5 апреля псковичам покажут комедию «Здрасьте, я Ваша тетя!» 31.03.2019, 10:444 31 марта и 1 апреля Псковский драмтеатр примет участие в фестивале «Золотая маска» со спектаклем «Река Потудань» 29.03.2019, 14:540 «Очень громкая премьера» приглашает на кастинг всех желающих 29.03.2019, 14:461 Было бы хорошо к Ганзе возродить опыт уличных постановок театра «Карусель», считают псковские актеры
29.03.2019, 14:371 В подготовке к спектаклю «Река Потудань» нами двигали азарт и кураж - актер Псковского драмтеатра 29.03.2019, 14:252 Псковский драмтеатр переживает сейчас самый выдающийся период - актер Виктор Яковлев 29.03.2019, 14:232 Виктор Яковлев о номинации спектакля «Река Потудань» на «Золотую маску»: Раньше нам просто нечего возить было 29.03.2019, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского», посвященной Дню театра
29.03.2019, 10:520 Выставка «Играем в театр» откроется в галерее «Цех» 28.03.2019, 18:120 Жаркий, весенний, наш: подводя итоги Фестиваля русской музыки в Пскове 28.03.2019, 10:040 XLV Фестиваль русской музыки в Пскове завершился концертом оркестра Мариинки 27.03.2019, 20:520 Худрук Фестиваля русской музыки выразил особую благодарность псковскому зрителю
27.03.2019, 15:201 Псковский драмтеатр поздравляет со Всемирным днем театра 27.03.2019, 11:051 Путин вручил премию для молодых деятелей культуры РФ режиссеру Сергею Чехову. ВИДЕО 27.03.2019, 08:450 Концерт симфонического оркестра Мариинского театра закроет Фестиваль русской музыки в Пскове 27.03.2019, 08:220 Детский концерт «Сказки Пушкина» прошел в Пскове. ФОТО
26.03.2019, 16:290 В Пскове с успехом проходит 45-й Фестиваль русской музыки. ВИДЕО 26.03.2019, 08:130 Сегодня состоится детский концерт «Сказки Пушкина» 25.03.2019, 14:460 Режиссер Сергей Чехов награжден премией президента РФ за постановку спектакля «Река Потудань» 25.03.2019, 12:430 5 апреля в областной филармонии покажут «Здрасьте, я ваша тетя!»
25.03.2019, 12:390 Режиссер спектакля R.E.P.L.I.C.A: Когда человек оказывается роботом, и почему робот абсолютно уверен, что он человек? 24.03.2019, 09:311 Сказка в пачке: «Лебединое озеро» впервые показали на псковской сцене 23.03.2019, 19:563 «Замахнулись на Чайковского»: в псковском БКЗ начался показ балета «Лебединое озеро» 23.03.2019, 15:560 Псковский театр кукол отметил тройной праздник
23.03.2019, 12:030 Премьерный показ балета «Лебединое озеро» состоится сегодня в Пскове 22.03.2019, 10:470 Михаил Ведерников о Фестивале русской музыки: Это прекрасная традиция, которую нужно поддерживать и в дальнейшем 21.03.2019, 19:281 45-й Фестиваль русской музыки открылся в Пскове 21.03.2019, 14:290 Чуки и Геки в путешествии сквозь года
21.03.2019, 12:081 Актер и режиссер Псковского театра кукол Борис Поткин: Главное - чтобы зрители радовались! 21.03.2019, 10:370 Выставка юной художницы Лайлы Мевес открыла Фестиваль русской музыки в Пскове 21.03.2019, 08:500 Хор имени Пятницкого откроет юбилейный Фестиваль русской музыки в Пскове 20.03.2019, 18:370 Псковский театр драмы представил афишу на апрель
20.03.2019, 17:490 «Она по-прежнему готова чаще появляться на сцене, а поклонники ждут новых композиций в ее исполнении». Тамара Гвердцители. Продолжение 20.03.2019, 12:320 Концерт Тамары Гвердцители 19.03.2019, 18:330 Наталия Неласая: Сколько помню себя, столько и наш театр! 19.03.2019, 17:560 Фестиваль русской музыки будет жить дальше и станет еще ярче и интереснее - Николай Хондзинский
19.03.2019, 17:150 Николай Хондзинский: Мы продолжаем движение к театру оперы и балета 19.03.2019, 15:120 Режиссер спектакля «R.E.P.L.I.C.A.» Александр Баркар: «Возможно, история о роботах поможет понять что-то о нас – людях» 19.03.2019, 14:340 С трепетом жду предстоящего концерта с Мариинкой - Николай Хондзинский 19.03.2019, 12:330 На премьере балета «Лебединое озеро» в Пскове будет играть концертмейстер Большого театра Александр Калашков
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru