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Актеры Псковского драмтеатра поделились планами на лето

В Псковском драматическом театре им. А.С.Пушкина в конце июня заканчивается театральный сезон. В передаче «Дело Луначарского» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове актеры рассказали о своих планах на лето.

По словам Евгения Терских, на вторую половину июня запланирована лаборатория и несколько эскизов. Также есть предварительные договоренности о том, что театр отправится на гастроли в Новороссийск. На юг наши актеры повезут три спектакля - «Соседи», «Отелло» и «Ревизор».

«Надеюсь, этим летом я дострою дом в Карелии, - поделился планами на лето Евгений. - Это безумно творческий план».

По словам актрисы Ксении Тишковой, она пока ничего не планирует, для нее отпуск - это спонтанность.