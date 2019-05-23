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Николай Хондзинский: Дирижерская профессия открывает еще больше возможностей в приобщении к музыке и в раскрытии самого себя

Появление на псковской сцене нового главного дирижера симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николая Хондзинского стало заметным и ярким явлением для всех любителей классической музыки. Такие концерты, как «Звук создан Богом», «Времена года», «Музыка в ночи», «Лавандовая ночь», «Золото Вены» - стали событиями в культурной жизни Пскова.

- Николай, вы задали очень высокий уровень развития музыкального искусства в нашем городе. А когда вы сами поняли, что музыка - это главный приоритет в вашей жизни?

- Я вырос в семье музыкантов, и музыка звучала в нашей семье с самого детства: и камерная, и оркестровая... Наверное, лет с пяти я мечтал связать свою жизнь со скрипкой. Все вокруг в семье пианисты, а мне почему-то хотелось играть именно на скрипке. А дальше я развивался, занимался и со временем я понял, что дирижёрская профессия – это то, что открывает ещё больше возможностей в приобщении к музыке и в раскрытии самого себя. Поняв, что профессия дирижёра важнее для меня, чем профессия инструменталиста, я сделал свой выбор.

- Кстати, а почему ни у симфонических, ни у камерных оркестров почти нет женщин-дирижеров? Это связано со спецификой профессии, с какими-то особенными качествами?

- Вы знаете, сложно сказать, на самом деле сейчас, насколько я знаю, женщины-дирижеры очень популярны в Европе. В некоторых оркестрах даже условия оговариваются, какое количество должно быть мужчин и женщин-дирижеров. Хотя мне кажется, что это уже новый виток абсурда в управленческой политике, когда по гендерному признаку выбирается музыкант. Так сложилось исторически, что это всё-таки, в первую очередь, мужская профессия, я думаю, об этом можно смело говорить. Может быть, это вопрос энергии, в некотором смысле даже физической силы, которая необходима для того, чтобы руководить таким большим организмом, как оркестр. Согласитесь, до XX века в принципе женщину в публичном пространстве не так часто можно было встретить. Главным приоритетом для женщины были традиционные семейные ценности, они, в общем-то, и не позволяли ей становиться публичной личностью.

- Вы были художественным руководителем и дирижером Камерной капеллы «Русская консерватория», сотрудничали с самыми известными оркестрами страны, среди которых Симфонический оркестр Мариинского театра, Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Чем дирижирование камерным оркестром отличается от управления симфоническим?

- Во-первых, репертуар в большом и камерном оркестрах - разный. И второе - дирижирование оркестром в количестве двадцать человек и управление организмом в сто человек, конечно же, это разные вещи. Есть разница и в подходе к работе, и в выборе штриховой политики, струнной группы, в выборе верных приёмов акцентуации, артикуляции и т.д. Но главное, конечно, - это разница в репертуаре. Сравнивать очень сложно, это разные направления - музыка камерного оркестра и музыка большого оркестра.

- Что для вас идеальный оркестр? Профессиональный уровень дирижера или профессиональные музыканты?

- Я думаю, что все должно быть пропорционально. Конечно же, и то и другое грандиозно важно. Есть ещё и третья составляющая – инструменты, на которых играют музыканты. Если какой-нибудь гениально одарённый кларнетист играет на пластмассовом инструменте, то всё равно ничего не получится. Всё равно будет звучать пластмассовый инструмент, и, к сожалению, личные заслуги музыканта будут никем не оценены и останутся незаметными. Поэтому здесь очень важны пропорции, соблюдение всех вышеперечисленных условий для того, чтобы оркестр был действительно идеальным.

- Несомненно, вы уже поняли музыкальные вкусы псковской публики, кто сейчас составляет аудиторию оркестра?

- У меня сложилось впечатление, что публика в Пскове – это люди, которые умеют слушать и слышать то, что предлагает им маэстро. Я думаю, что великая европейская и русская музыка, наше наследие XVIII, XIX, даже уже XX века – это то, что интеллектуальная публика Пскова принимает и то, в чем чувствует необходимость.

- Насколько для вас важна работа именно со слушателями и как вы ее видите? Я имею в виду популяризацию классической музыки - организацию творческих вечеров, пресс-гостиных, встреч, помимо концертов. Кого бы вы хотели видеть в зале филармонии на концертах симфонического оркестра?

- У меня на эту тему есть несколько соображений, но я пока не буду их озвучивать. Думаю, что обязательно будем расширять форматы общения с аудиторией именно для того, чтобы понимать, кто к нам приходит, зачем приходит, есть ли что-то, что ещё интересует публику помимо того, что они услышали. Надеюсь, что это будет взаимоинтересно. Мы обязательно будем искать новые интересные форматы для общения с нашей публикой. Кого бы хотелось видеть в зале? Сложно ответить. Мне всегда хочется видеть в зале того, кто пришёл слушать музыку и хочет ее услышать. И тут нет никаких границ - ни возрастных, ни, естественно, каких-то других. Я уверен, что и молодая аудитория постепенно будет все больше и больше заполнять зал Псковской филармонии – это думающая молодёжь, и не только гуманитарии, как мне кажется, но и технари, студенческая элита, как это происходит в Москве, на многих классических концертах.

- Как складывается ваше взаимодействие с руководством филармонии? Мы уже стали свидетелями очень ярких концертов, что ждать в дальнейшем? Насколько для вас важна поддержка руководства?

- Я бы сказал, что это не поддержка, это совместное движение к цели. Только при таком раскладе, мне кажется, есть шанс что-то сделать, - если художественное руководство и руководство менеджерское совпадают и движутся в одну сторону. Тогда мы обречены на успех. Елизавета Барышникова - руководитель очень энергичный и не боящийся экспериментов. Мне очень импонирует ее отношение к музыке, к оркестру и коллективу в целом, то, что она готова вкладывать свою жизненную энергию в развитие этого коллектива, в то, чтобы коллектив двигался и развивался и, может быть, в пространстве нашей страны занял бы достойное место среди других оркестров. Я полон надежд на то, что наша совместная работа продолжится в таком же ключе.

- Я думаю, что все задуманное вам удастся воплотить. Классическая музыка – это все-таки элитарный вид искусства, поэтому надеемся, что все ваши проекты будут способствовать развитию эстетического вкуса всех поколений наших слушателей.

- Да, действительно, это элитарное искусство, но эта элита открыта для всех. Любой человек может стать этой элитой. Важно это понимать. И тем, кто, может быть, раньше боялся чего-то в классической музыке, пора уже переставать бояться и становиться элитой. И тем, кто понимает и любит классическую музыку, без которой невозможно существовать.

Подготовлено пресс-службой Театрально-концертной дирекции Псковской области