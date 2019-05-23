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Театр встал с колен, но проблемы у нас есть - Дмитрий Месхиев

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за встречу и отчитался по выполнению программы по реализации Года театра в Пскове.

По его словам, в рамках Года театра были проведены обменные гастроли с театром Великих Лук, фестиваль «Другое искусство», в июне намечена театральная лаборатория, в которой примут участие 5 молодых режиссеров. В программе - постановка пьес о русских писателях. Режиссером Михаилом Патласовым ведется работа по подготовке спектакля «Дом Пушкина. Память», в котором отразится история псковского театра. Также готовятся гастроли в Новороссийске. Псковский театр, единственный из всех региональных учреждений культуры, примет участие в Театральной олимпиаде России, посвященной Году театра. На олимпиаду псковичи повезут спектакль «Река Потудань».

По мнению Дмитрия Месхиева, Псков добился хороших репертуарных результатов. Впервые за долгие годы Псковский театр отправился на гастроли в Москву и Санкт-Петербург. Недавно наш театр пригласили в Театр на Таганке.

Как подчеркнул Месхиев, театр «серьезно встал с колен, это престиж региона».

Вместе с тем худрук отметил, что проблемы у театра есть, и сейчас, когда театр вышел на всероссийскую арену, они стали особенно заметны. Это нехватка финансирования, из-за которой театр не может ездить на гастроли, не может позволить себе крупные спектакли. Как сказал Дмитрий Месхиев, весь постановочный бюджет псковского театра составляет 7 300 000 рублей, это в разы меньше, чем у больших театров.

«У нас кадровые проблемы, нас покидают артисты, есть проблемы с общежитием, - заметил Месхиев. - К нам готовы приезжать, но нет жилья и низкие зарплаты, базовая ставка актера составляет 9000 рублей, в среднем они получают 23000 рублей с доплатами. Реальные зарплаты, по словам актеров, составляют максимум 16000 рублей». По мнению Дмитрия Месхиев, необходимо сделать надбавки за звания и выслугу лет.

Губернатор высказал мнение, что замечание резонно, в том числе по доплатам для заслуженных артистов, а также предложил обдумать вопрос премирования наиболее ярких перспективных актеров. «Идея ваша, а деньги, наполнение наше», - сказал Михаил Ведерников и посоветовал премировать артистов раз в полгода. Театральное сообщество в ближайшее время определится с критериями оценки достижений.