Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ЗдраСьте, я ваша тетя!
Децл «Морфия»
Суздальский фестиваль анимационного кино
Премьеры апреля
Псковичи о «Несвятых святых»
Мариинка: впервые в Пскове
«Музыка любви» от Оксаны Федоровой
Детский концерт «Сказки Пушкина»
ещё Сцена / Из первых уст 10.06.2019 13:211 «Пиковой гранд-даме» Псковского драмтеатра Мирре Горской исполнилось 92 года 10.06.2019 13:211 «Пиковой гранд-даме» Псковского драмтеатра Мирре Горской исполнилось 92 года 03.06.2019 16:032 Театр встал с колен, но проблемы у нас есть - Дмитрий Месхиев 23.05.2019 11:250 Николай Хондзинский: Дирижерская профессия открывает еще больше возможностей в приобщении к музыке и в раскрытии самого себя 16.05.2019 12:290 Пианист Никита Мндоянц: Второй концерт Рахманинова близок и понятен каждому 26.04.2019 14:380 Актеры Псковского драмтеатра поделились планами на лето
Сцена / Из первых уст

«Пиковой гранд-даме» Псковского драмтеатра Мирре Горской исполнилось 92 года

10.06.2019 13:21|ПсковКомментариев: 1

Сегодня, 10 июня, - день рождения старейшей актрисы Псковского драмтеатра, заслуженной артистки России Мирры Горской, которая, несмотря на свой преклонный возраст (а Мирре Александровне исполнилось 92 года!) до сих пор выходит на сцену и перед спектаклем, по ее собственному признанию, волнуется, как в первый раз. Так было и 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича, ее любимого поэта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, за два часа до спектакля «Пиковая дама», билеты на который были раскуплены еще за неделю, в своей гримерке Мирра Александровна дала интервью, а начала с того, что ее сейчас тревожит:

- Вот видите, все старость забирает - и волосы, и память. Все теряю потихоньку...

- Да нет же, Мирра Александровна, а как же сцена?

- О, сцена для меня святое! Знаю каждое слово, никого не собью и сама ни за что не собьюсь. Тут уже профессиональное.

- Вот что значит выучка! А когда вы почувствовали, что будете актрисой? Вы же хотели в детстве стать балериной?

- Хотела, да не получилось. В 41-м, 10 июня, я приехала на каникулы к маме в Боровичи из Ленинграда, где училась в Вагановском. Приехала, а 22-го уже война. Какая там учеба - работать пошла, чтобы карточки получать. На мое счастье в наш город эвакуировали Ленинградскую оперетту, и мама, не сказав мне ни слова, написала их главному режиссеру. И вдруг меня пригласили на прослушивание. Март-месяц, все течет, лужи, а у меня из одежды валенки старые, телогрейка и платок – все, больше ничего нет. Прихожу, сидят там человек шесть и все на меня смотрят. Я вообще сникла. Тут главный режиссер Дашковский приказал: «Раскутайте хоть ее. Есть там что-нибудь?» Помогли снять телогрею, платок. Мне, правда, совсем не по себе стало. С валенок течет, а никому дела нет. «Можете станцевать?» «Могу». Я же училась балету, разулась, станцевала, немного приободрилась. Потом попросили рассказать что-нибудь - стихотворение или басню. Рассказала. «А спеть?». «Ой, спеть-то я всегда запросто», - обрадовалась. Спела, они заулыбались все, зааплодировали. Потом велели подождать. Жду. Выходит женщина, она потом нашим музыкальным руководителем оказалась: «Ну, поздравляю! Вас приняли». Мне потом уже передали слова режиссера: «Если бы эта девочка даже ничего не умела, я б ее все равно взял. Но, к счастью, она оказалась талантлива». Так и сказал.

- Замечательно! Представляю, как вас это ободрило тогда…

- Еще бы! Так началась моя творческая жизнь. Это было в 43-м году, тогда и появилась у меня трудовая книжка. А уже в 48-м я оказалась в Пскове, в молодежном ансамбле, созданном Львом Брандом. Там я познакомилась с моим будущим мужем Михаилом Ивановым, он только вернулся из немецкого плена и тоже был принят в этот коллектив. Через год мы уже играли на сцене Псковского театра драмы. С тех пор было немало сцен, мы уезжали из Пскова. Я играла в Дзержинске, пока муж был в армии, потом мы поехали в Чебоксары. В 70-м вернулись в Псков - так и остались здесь. Вот уже 76 лет на сцене. Я так думаю по прошествии лет: если б не театр, я тогда, в войну, просто погибла бы, не выжила. Наверное, мне было это Богом предназначено. Театр дал мне жизнь, семью, работу, стал для меня всем. Мы с моим дорогим Михаилом Сергеевичем прожили долгую счастливую жизнь. Он был замечательным актером, писал музыку, пьесы, сказки для детей. Все бытовое как-то отодвигалось на второй план. Никогда мы не гнались за материальными благами, не принято это было у нас в семье. Как бы не было тяжело в жизни, какие бы невзгоды не преследовали, я знала, что вечером спектакль, меня ждет зритель, и все остальное было уже не так важно.

- Мирра Александровна, звание заслуженной артистки для вас много значит? Как вы восприняли эту награду?

- Никогда не преследовала никаких званий. Главное для меня – это зритель, который меня любит и понимает. Когда мне дали «заслуженную», мы были на гастролях. Это был 1982 год. Я тогда играла Перфильевну в «Псковитянке». Когда закончился спектакль, спускается ко мне режиссер, очень важный, известный, который как раз и отсматривал в составе комиссии спектакли и актеров. «Спасибо вам большое! – сказал он. – Я получил колоссальное удовольствие от вашей игры!» Я растерялась и даже не нашлась, что сказать, кроме того, что, мол, спасибо, очень приятно познакомиться. А мы с мужем дружили тогда с нашим замечательным актером Петром Вельяминовым. Когда ему рассказала при встрече об этом, он засмеялся: «Ой, у меня еще чище было». Он, как первый раз приехал в Москву, познакомился с Зыкиной. Она ему возьми и скажи попросту: «Здравствуйте, я Люда». А он: «Здравствуйте, я Петя». И оба со смеху покатились потом. После гастролей мне телеграмму прислали о присвоении звания, но это все как-то буднично было, без всяких банкетов. Ну, дали и дали. Жизнь продолжалась. Я как волновалась перед каждым спектаклем и тряслась, как овечий хвостик, так и заслуженной продолжала волноваться. И так до сих пор! Вот и сегодня трясусь, как все пройдет.

- Мирра Александровна, я уверена, что все пройдет просто блестяще. Расскажите, пожалуйста, про свою роль в «Пиковой даме». Для вас она стала органичной? По-моему, вы всегда любили комедийные образы? Многие зрители до сих пор помнят ваших замечательнейших бабушек из комедий «Родственники», «Музейная редкость».

- Да приходилось все играть: сегодня - комедию или фарс, завтра трагедию или драму. Сегодня ты героиня - завтра в характерной роли. Но вы правы: когда режиссер Юрий Печенежский предложил мне сыграть графиню в «Пиковой даме», я не очень-то хотела браться за нее.

- Почему?

- В моем представлении она была какая-то громоздкая, грозная. Не совсем мое. Да и все эти новые вещички режиссерские, современные для меня непривычны. Ну, думаю, разве можно так? Это же Пушкин. «А вы попробуйте, Мирра Александровна!» - сказал режиссер. И я попробовала. И оказалось, что я всю жизнь учусь и каждый раз открываю для себя что-то новое. Я поняла, что зрители смотрят этот спектакль с интересом и принимают его всегда на «ура». Я поняла, что этот образ можно сыграть чуточку по-другому, добавить каких-то других красок. Кроме того, мне повезло с моими партнерами по сцене. Они такие все милые, талантливые, с ними так легко. Полностью роли отдаются. Это главное для меня в актерах. Особенно хорош Свекольников Володя в роли Чекалинского. Обожаю его. А моя графиня все-таки получилась немного другой (лукаво улыбается). Да вы сами все сейчас поймете.

А потом был спектакль «Пиковая дама». Казалось, все зрители, затаив дыхание, в этот вечер с волнением следили только за хрупкой маленькой фигуркой графини, хотя весь актерский ансамбль заслуживал восхищения. Справится ли актриса? Шутка ли - в таком возрасте выйти на сцену, на улице почти 30! Но Мира Александровна была так естественна, так спокойна, так четко и уверенно вела свою линию, что заставила всех забыть о своем весьма почтенном возрасте. И, действительно, пушкинская героиня в ее исполнении показалась не темной, не грозной и вовсе не полумистической старухой, нелепым осколком екатерининского времени, а мудрой, все наперед знающей, уставшей от суеты и тщеты людских страстей старой дамой, которую рок выбрал орудием наказания Германна.

И снова были несмолкающие аплодисменты, и снова цветы, и снова: «Браво, Мирра Александровна!».

Теги: #Псковский театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
10.06.2019, 15:400 «Последняя игра Пушкина»: в кого же целился поэт на роковой дуэли? 10.06.2019, 13:302 Псковский спектакль «Река Потудань» тепло приняли на Платоновском фестивале в Воронеже 10.06.2019, 13:211 «Пиковой гранд-даме» Псковского драмтеатра Мирре Горской исполнилось 92 года 10.06.2019, 12:531 В Псковской области выступил Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии
09.06.2019, 21:480 Нового Гамлета представила сегодня в «Михайловском» петербургская «Пушкинская школа» 09.06.2019, 15:520 Выступлением семьи Макарских завершился Пушкинский праздник в Бугрово. ФОТО 09.06.2019, 13:173 В Михайловском прошел Пушкинский праздник. ВИДЕО 09.06.2019, 12:180 Гости со всей России и из других стран мира побывали вчера на празднике в Михайловском
09.06.2019, 12:002 Гедиминас Таранда: На Днях Пушкинской поэзии представлен целый пласт русской культуры — от деревни до классики 09.06.2019, 09:581 Антон Макарский выступил в Бугрово на Пушкинском празднике 08.06.2019, 18:210 Делегация Великих Лук стала победителем парада гостей на Михайловской поляне 08.06.2019, 17:566 Почти 27 тысяч человек побывало сегодня на Праздничной поляне в «Михайловском». ФОТО
08.06.2019, 16:453 Почетные гости Пушкинского праздника попробовали кленовый сок и прокатились на телеге 08.06.2019, 13:420 На главной сцене Михайловской поляны состоялось торжественное открытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 08.06.2019, 12:520 220 Пушкиных открыли праздничные мероприятия на поляне в Михайловском 08.06.2019, 11:320 Лития прошла на могиле Пушкина в Святогорском монастыре
08.06.2019, 11:210 Лодку, она же - плавучие гусли можно увидеть в «Деревеньке Зуево» на Михайловской поляне 08.06.2019, 11:100 Доброхоты из Пскова помогают проводить Дни Пушкинской поэзии 08.06.2019, 10:590 С самого утра кипит жизнь в «Деревеньке Зуево» на Михайловской поляне. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.06.2019, 08:004 Костюмированный парад, праздник сена и конное шоу гусаров ожидают гостей на Михайловской поляне. ПРОГРАММА
07.06.2019, 12:210 Эскиз спектакля «Невидимки» откроет режиссерскую лабораторию «Театр про писателей» 07.06.2019, 11:330 На улицах Пскова сегодня будут читать Пушкина 07.06.2019, 09:331 Кровать уже готова, а у зайца на ветру пока скрипит левое ухо - пространства «Михайловского» готовят к завтрашним гуляньям 07.06.2019, 08:263 Мединский: Вопрос об объединении Псковского драмтеатра с Александринкой должен решаться на основе здравого смысла
06.06.2019, 14:300 На Днях Пушкинской поэзии и русской культуры выступит Ансамбль песни и пляски Росгвардии 06.06.2019, 13:580 Александру Пушкину Псковский театр драмы обязан своим рождением 06.06.2019, 08:000 На Псковщине проходят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. ПРОГРАММА 05.06.2019, 16:550 Забронировать место в автобусе на праздник в Пушкинские Горы можно заранее
05.06.2019, 15:450 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области 05.06.2019, 11:021 На праздничной поляне в Михайловском снова будет блистать «Имперский русский балет» 04.06.2019, 15:190 Эскизы спектаклей о гениях русской литературы покажут в Псковском драмтеатре 04.06.2019, 11:350 Екатерина Камалова и Аркадий Галковский приглашают псковичей на концерт 13 июня
03.06.2019, 18:290 Начал работу сайт Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 03.06.2019, 17:456 На поляне в Михайловском установят трехметрового зайца 03.06.2019, 17:350 Победители парада гостей Пушкинского праздника получат денежные призы 03.06.2019, 17:230 4 свадебных обряда пройдет в импровизированной деревне Зуево на Пушкинском празднике
03.06.2019, 16:582 750 тюков сена понадобилось, чтобы сделать лабиринт на Пушкинском празднике 03.06.2019, 16:496 Псковский театр кукол может переехать в здание детского сада «Росток» 03.06.2019, 16:323 Гедиминас Таранда: Цифру 53 нужно оставлять в названии Пушкинского праздника 03.06.2019, 16:190 Псковский академический театр драмы может получить федеральный статус
03.06.2019, 16:032 Театр встал с колен, но проблемы у нас есть - Дмитрий Месхиев 03.06.2019, 15:550 Региональную театральную премию могут учредить в Псковской области 03.06.2019, 13:150 В Бугрово зрители зарядятся энергией русского севера с помощью «ЛодкАструн» 03.06.2019, 12:210 Симфонический оркестр Псковской филармонии примет участие в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры
31.05.2019, 13:010 Поклонников народной песни порадует фолк-группа «Партизан FM» на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 30.05.2019, 15:020 На Днях Пушкинской поэзии в Михайловском выступит подмосковный детский хор, ставший чемпионом в Японии 30.05.2019, 12:120 Антон и Виктория Макарские выступят в Бугрово 8 июня 28.05.2019, 11:141 Старейшей артистке Псковского драмтеатра Мирре Горской 10 июня исполнится 92 года
28.05.2019, 11:091 Шесть спектаклей в июне покажет Псковский театр кукол своим зрителям 27.05.2019, 17:410 Псковичи вживую услышат песню Сергея Лазарева, представленную на «Евровидении» 27.05.2019, 10:400 Семь шедевров из коллекции Эрмитажа ожили в спектакле «Живые картины», показанном в Пскове. ФОТО 27.05.2019, 09:500 Петербургские актеры с особыми потребностями поделились собственными сказочными историями с псковским зрителем. ФОТО
26.05.2019, 09:300 Прекрасная жизнь: концерт «Воздух джаз» завершил фестиваль «Другое искусство» в Пскове 25.05.2019, 20:000 Псковичам представили спектакль «Высокие карзики» в рамках фестиваля «Другое искусство». ФОТО 25.05.2019, 17:300 В Пскове состоялся мастер-класс актера Анвара Либабова. ФОТО 25.05.2019, 15:001 В Пскове состоялось открытие выставки работ слепоглухой художницы «Фиолетовая экспрессия». ФОТО
25.05.2019, 10:300 «Мы будем пить чай и говорить об искусстве»: картины Пиросмани ожили на сцене фестиваля «Другое искусство» в Пскове 24.05.2019, 14:080 На концерт «Воздух-джаз» приглашают псковичей 24.05.2019, 13:260 Танцевальное шоу-эксперимент представили в Пскове в рамках фестиваля «Другое искусство». ФОТО 24.05.2019, 13:250 Юрий Новохижин получил высшую награду Союза театральных деятелей России
24.05.2019, 13:060 Выставка керамики, созданной людьми с особенностями развития, открылась в творческом пространстве «Цех». ФОТО 24.05.2019, 08:290 42 мушкетера «Другого искусства» 23.05.2019, 19:190 Эти люди совершают подвиг, причем каждый день: в Пскове торжественно открыли фестиваль «Другое искусство» 23.05.2019, 18:440 «И мы там были....»
23.05.2019, 11:250 Николай Хондзинский: Дирижерская профессия открывает еще больше возможностей в приобщении к музыке и в раскрытии самого себя 22.05.2019, 16:280 Как попасть на бесплатный концерт «Воздух джаз», рассказали организаторы фестиваля «Другое искусство» 22.05.2019, 16:000 Мы стараемся, чтобы программа фестиваля «Другое искусство» была разнообразной - директор фестиваля 22.05.2019, 15:431 Ценность фестиваля «Другое искусство» не только в зрелищности - Андрей Царев
22.05.2019, 15:340 Мы на этом фестивале не зарабатываем - Дмитрий Месхиев о «Другом искусстве» 22.05.2019, 15:240 Около 300 человек примут участие в фестивале «Другое искусство» в этом году 22.05.2019, 10:252 Сногсшибательно: в Пскове овациями завершился 75-й юбилейный филармонический сезон 22.05.2019, 08:030 Сегодня в Пскове стартует фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство»
21.05.2019, 13:232 Спектакль «Река Потудань» Псковского драмтеатра покажут на Платоновском фестивале в Воронеже 21.05.2019, 13:080 Сегодня в БКЗ в рамках закрытия 75-го филармонического сезона для псковичей прозвучат знаменитый концерт Рахманинова и загадочные вариации Элгара 20.05.2019, 11:110 Спектакль «Один» - о самой большой проблеме человечества, покажет на фестивале «Другое искусство» театральная студия из Риги 19.05.2019, 09:540 Два спектакля покажут сегодня в Псковском драмтеатре
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru