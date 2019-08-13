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Рибейты - дополнительный стимул для того, чтобы снимать кино в Псковской области - мнение эксперта

О внедрении системы рибейтов в Псковской области пресс-служба ТКД поговорила с человеком, близким к кинонаправлению, заведующим пунктом проката кино и видеофильмов ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» Евгением Левковичем.

- Что вы думаете о системе рибейтов в нашем регионе?

- Система рибейтов в нашей стране заработала не так давно, если не ошибаюсь, то в 2016 г. некоторые регионы стали возмещать кинокомпаниям часть затрат на съемки, проводившиеся на их территории.

Однозначно поддерживаю данную систему, рибейты должны двигать индустрию вперед и создавать рабочие места в регионах. Как мне кажется, пока этот институт у нас не особо развит, однако это один из тех институтов - наряду с финансированием, институтом страхования, - которые должны быть в развитых странах.

Данная система - одна из стимулирующих мер по созданию отечественного кино в регионах. Отлично, что по инициативе губернатора и в нашем регионе она заработает.

- Каковы перспективы развития рибейтов?

- Думаю, что в ближайшие два-три года система будет работать и развиваться, потому как мне видится, исходя из того какая информация доходит до меня, что руководители в администрации региона это понимают и идут навстречу в разговорах и с Ассоциацией продюсеров, и с Фондом кино.

Уверен в том, что рибейты это дополнительный стимул для того, чтобы снимать кино в нашей области, если сценарию это не противоречит. Это замечательная инициатива, которая стимулирует как регион, так и продюсеров. Насколько мне известно, 20–30% возвратных средств – это мировая практика для этого бизнеса. Думаю, что эти проценты – справедливая оценка возможных рибейтов.

- Что необходимо сделать, чтобы эта система стала наиболее эффективно работать?

- Очень важный вопрос инфраструктуры. Система станет по настоящему эффективной, как только в Псковской области появится своя инфраструктура: площадки для съемок, кинопавильоны, оборудование, кадры, специалисты, чтобы не приходилось приезжим режиссерам везти все с собой. Мне это видится так.

Напомним, Псковская область пополнила ряды российских регионов с системой рибейтов в кино, среди которых Калининградская, Ульяновская, Самарская, Новгородская, Иркутская, Московская, Ростовская области, Карелия, Краснодарский край и Санкт-Петербург. По этой системе, часть затрат, потраченных киностудиями на съемки, возвращается из бюджета регионов, на территории которых они проводились.

Администрация региона подписала соглашение, согласно которому, на базе Театрально-концертной дирекции создан «Центр поддержки кинематографии». Он получает все полномочия по государственной поддержке киностудий, действующих на территории региона. Его работа поспособствует развитию и популяризации регионального и отечественного кинематографа в России и за рубежом.

На фото: кадры со съемочных площадок в Псковской области