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Дмитрий Месхиев: «Год театра стал для нас беспрецедентным по количеству гастролей»

08.10.2019 12:22|ПсковКомментариев: 0

Художественный руководитель Псковского театра драмы – о прошедших и будущих гастролях театра, участии в престижных фестивалях и о том, какие премьеры ждут зрителей в новом сезоне. 

- Дмитрий Дмитриевич, для театра этот сентябрь был действительно беспрецедентным в плане гастролей. Кроме того, наш театр участвовал сразу в двух мероприятиях проходящей в этом году в России Театральной олимпиады - во Владивостоке и в Севастополе…

- Конечно, для нас большая честь быть участниками Театральной олимпиады. Я благодарен за это руководству Александринского театра, с которым у нас очень много совместных проектов, начиная от студенческого курса и заканчивая другими планами. Во время экономического форума во Владивостоке еще и отыграть спектакль, это, конечно, было очень здорово и очень почетно. Вообще география Театральной олимпиады – Владивосток и Крым – имеет символичное значение для меня и для нашего театра. Мы перелетели через всю страну. Я согласен, что для Псковского театра – это беспрецедентное событие.

- Международная Театральная олимпиада еще приезжает и к нам. В рамках этой олимпиады в Пскове покажет спектакль «Макбет» Литовской академии музыки и театра. Как удалось реализовать это проект?

- Опять же, это всё входит в рамки нашего сотрудничества с Александринским театром. Когда мы еще намечали наши поездки, возникло решение, что правильно было бы, чтобы и во Псков приехал какой-то участник Театральной олимпиады. Учитывая, что Псковский театр – это один из самых западных театральных форпостов страны, логично, чтобы это был какой-то спектакль из Прибалтики. Таким образом получилось, что именно из Вильнюса к нам едет «Макбет», что тоже очень хорошо и интересно. Мы играем «Отелло» Шекспира, к нам везут «Макбета», есть какие-то переклички, это тоже символично.

- Еще один престижный фестиваль – это «Реальный театр» в Екатеринбурге. В столице Урала на сцене Екатеринбургского ТЮЗа был показан «Ревизор» Петра Шерешевского. Для этого некоторые актеры сразу после Владивостока отправились в столицу Урала. Расскажите об этом показе, как удалось попасть на фестиваль «Реальный театр»?

- Мы не прилагали сами каких-то конкретных усилий. «Ревизор» уже смотрело достаточно большое количество критиков, смотрел и сам руководитель фестиваля «Реальный театр» Олег Лоевский. Спектакль, я так понимаю, ему понравился, и они нас позвали на этот очень престижный театральный фестиваль, чему тоже я несказанно рад. Участие в фестивалях такого уровня предоставляет Псковскому театру совершенно иные горизонты. Я не хочу хвалиться, но это впервые в истории Псковского театра – и «Золотая маска», и «Реальный театр» и другие фестивали. Для регионального театра это очень серьезное движение вперед.

- Судя по отзывам екатеринбургских зрителей – а их было достаточно много, ведь Екатеринбург – город театральный, там есть избалованный зритель, - они встречали «Ревизора» стоя, с криками «Браво!».

- Наш «Ревизор», как мне кажется, довольно уникальное явление в ряду огромного количества разных трактовок этой пьесы. Режиссеру Петру Шерешевскому удалось совершенно по-другому взглянуть на нее. Из комедии спектакль перерос в драму, даже трагедию, совершенно не смешную, в которой всех ужасно жалко. Я знаю, что многие люди в финале плачут. И это закономерно. Это свежий взгляд на «Ревизора», еще и с использованием видео, с соединением игры актеров на сцене и на экране. Такое интересное, новаторское прочтение всем известной пьесы Гоголя говорит не только о таланте Петра Шерешевского, но и о бездне гениальности самого писателя, которого можно, оказывается, прочесть и так. И потом мы же не знаем, может быть, он об этом и писал, а мы все воспринимаем эту трагическую историю о предательстве и продажности как комедию. Когда она играется как комедия, вроде смешно, а вот сейчас мы смотрим нашего «Ревизора» Шерешевского, и нам совершенно не смешно.

- Дружба и сотрудничество с Петром Юрьевичем продолжится и в этом сезоне. Впереди его новая работа в Псковском драмтеатре…

- Петр Шерешевский будет в январе-феврале двадцатого года репетировать и ставить у нас в театре «Двенадцать стульев». Конечно, это будет совершенно иной спектакль, я надеюсь, никаких повторов не будет. Но сейчас рано пока об этом говорить, хотя концептуально мы с ним уже какие-то вещи обсуждали. И я понимаю, что хочет сделать Петр Шерешевский, он знает, чего мы от него ждем. Опять же, это не будет такая прямая театрализация произведения Ильфа и Петрова, это будет некая фантазия на тему романа «Двенадцать стульев». Мне кажется, что это тоже может быть интересно, но это, конечно, будет значительно веселее. Хотя, я вам скажу честно, в «Двенадцати стульях» тоже очень много пронзительных вещей.

- Ещё один масштабный проект – федеральный, «Большие гастроли». Благодаря ему региональные театры могут гастролировать по другим городам, а столичные театры показывать свои спектакли в регионах. У нашего театра были обменные гастроли с Новороссийским драматическим театром. Расскажите об этих гастролях. Артисты уже достаточно на тот момент устали от поездок, но тем не менее сыграли хорошо.

- Я вам честно скажу, артисты не устали от этих поездок. Я ездил с ними, и все были очень воодушевлены этими поездками. Для нашей труппы проделать такой гастрольный тур, как мне кажется, это было подарком, и это было видно по лицам актеров. В Новороссийске все играли с большим воодушевлением, нас тоже очень тепло принимали. После первого спектакля, когда мы стояли на выходе из театра, к нам подходили люди и говорили: «Вы знаете, мы теперь придем на все спектакли сразу!» У нас были полные залы, некоторые спектакли шли с переаншлагом. Это тоже очень приятно. Конечно же, про Псковский театр мало что знают в Новороссийске. Для нас это еще одно доказательство того, что надо ездить, надо показывать то, что мы можем, что мы умеем. И у нас в последнее время неплохо получается показывать это не только псковскому зрителю. Театр, конечно, должен гастролировать. Это и для театра, и для труппы чрезвычайно важно. И очень хорошо показывать зрителю разных городов наши спектакли и пропагандировать наш театр. Некоторые люди интересовались, а что мы играем еще, какие еще у нас есть спектакли, и так далее. Это прекрасно.

- До Новороссийска труппа посетила Москву – фестиваль «Артмиграция» с артхаусным спектаклем «Гробница малыша Тутанхамона». Как встретили там? Это же достаточно серьезный фестиваль, находящийся под пристальным вниманием критиков…

- «Артмиграция» – серьезный фестиваль. Честно вам скажу, я не считаю наш спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» таким уж артхаусным, хотя, конечно, это скажем так, действо не на потребу широкой публике. Мы старались, чтобы этот спектакль был тоже своеобразным, интересным, необычным. И он таким и является. У нас в Пскове прошла мировая премьера этой пьесы в России и Европе, потому что она нигде не игралась, кроме как на своей родине – в США. Пьеса получила у нас очень интересное прочтение, с моей точки зрения, это очень глубокий спектакль. Его восприняли тоже очень хорошо. Вышло уже три рецензии в центральных театральных изданиях, и все достаточно теплые. На обсуждении театру сказали много приятных слов, звучала даже такая фраза, что псковский театр – гарантия знака качества. Вообще «Гробница малыша Тутанхамона» живет такой странной жизнью, потому что спектакль непростой, но он собирает публику, он интересен, с этого спектакля не уходят. Могу сказать честно, зная этот спектакль, не раз посещая репетиции, видя элементы декораций, даже на финальном прогоне я сидел, как завороженный, потому что в этом спектакле отдельный пласт – это декорации, это визуальное восприятие, которое всё время меняется, и ты всё время видишь новые образы, новые картинки, как будто возникающие в голове человека. Это очень интересная история.

– Несколько дней назад актеры и творческая команда вернулись с гастролей и сразу же приступили к новой работе – «7САМУРАЕВ». Это первая премьера нашего нового сезона. Что ждет псковских зрителей? Над чем работает Сергей Чехов?

- Мне сложно сказать, что ждет зрителей. Когда мы обсуждали, что будет делать Сережа Чехов, он предложил спектакль по мотивам фильма «Семь самураев» Акиры Куросавы. Мне показалось это очень интересным и заманчивым. Я стараюсь не лезть в творческий процесс, Сергей рассказал общую концепцию спектакля, поделился своими мыслями по поводу неких экспериментов в нем. Там будут совершенно неожиданные вещи. Я не хочу раскрывать все тайны, но там будут присутствовать женщины-самураи, которые на самом деле исторически были в Японии. Но не просто женщина-самурай, там есть еще определенные нюансы. При том, что это будет такой спектакль-битва, потому что самурай есть самурай. При этом у Сережи всё это обрамлено очень серьезной концептуальной программой, касающейся механики мышления, того, что происходит в нашей голове и что же все-таки является первым – мысль или движение, мысль или поступок. Это интересная концепция. Как он это претворит, пока сложно говорить, но поскольку Сережа – режиссер очень интересный, я думаю, что это будет необычное, познавательное и эстетически очень красивое зрелище. Они делают очень интересные декорации. Скажу, что мы специально притащим огромный камень издалека для того, чтобы водрузить его на сцену, – все это непросто, но, мне кажется, игра стоит свеч. Я думаю, что это будет очень неожиданное действо.

– То есть Год театра для Псковского академического театра оказался действительно таковым, с большой буквы, потому что такого количества мероприятий, событий и впечатлений, наверное, не было в театре еще до сей поры никогда?

- Да, я думаю, что такого года, как этот, у псковского театра не было никогда. Начиная с шести номинаций на «Золотую маску», довольно большого количества фестивалей, причем крупных, интересных фестивалей, заканчивая гастролями по разным городам с колоссальной географией. Нас ждут еще иностранные гастроли в этом году – мы едем в Берлин играть спектакль. Да, для Псковского театра Год театра стал совершенно беспрецедентным, мы его провели именно как Год театра. Но я стремился и стремлюсь так работать не только ради Года театра и не собираюсь останавливаться на достигнутом. Мы будем двигаться вперед, потому что раз уж мы какую-то планку задали, то опускаться уже нельзя.

Теги: #театр #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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