Сцена / Из первых уст

Солистка Елена Федина об ансамбле «Псков»: Все мы заражены одним - русской музыкой

Ансамбль русской музыки «Псков» отмечает 40 лет со дня основания.

20 октября в честь юбилейной даты на сцене Большого концертного зала Псковской областной филармонии состоится большой концерт.

Мы встретились с бессменной солисткой ансамбля, лауреатом многочисленных вокальных конкурсов, дважды обладательницей премии президента РФ «Молодые дарования России», - Еленой Фединой и поговорили о том, как народная музыка и работа в ансамбле «Псков» стало смыслом и содержанием ее жизни.

- Елена, судя по тому, что вы когда-то учились на филфаке, вы планировали стать учителем?

- Нет, не планировала. Так получилось, что в моей семье все - педагоги, так что я поступила в педагогический вуз, скорее, по традиции. Но уже с первого курса я работала в филармонии в качестве солиста-стажера.

- Почему все-таки школьный кабинет вы предпочли сцене? Кому или чему вы говорите спасибо за это?

- Здесь вряд ли стоит говорить о том, чтобы сказать кому-то или чему-то «спасибо». У нас в семье нет артистов, говорят, что прабабушка когда-то пела, но артистом никто не был. Просто что-то внутри меня стремилось петь, не останавливаться на достигнутом, я сначала ходила в школе в кружок пения, потом занималась в фольклорной студии. Желание петь, быть на сцене было внутри меня, и оно было сильнее всего. Поэтому я пела и работала уже с первого курса. Это вся моя жизнь.

- Почему именно народная музыка, а не какое-то другое музыкальное направление, не классика, не рок?

- А вот здесь, наверное, спасибо есть кому сказать. Музыку в нашей школе преподавала Галина Васильевна Евдокимова. На тот момент у нас был фольклорный кружок. Каким образом я в него попала, не помню. Наверное, как всегда у детей - было просто интересно попробовать. Это был единственный кружок в школе, где обучали пению, и он оказался именно фольклорного направления. И стало получаться, на конкурсы мы ездили, хорошие результаты были, дипломы, премии.

- Почти двадцать лет вы уже солируете в ансамбле «Псков». За это время что изменилось - коллектив, репертуар? За это время даже человек меняется сильно.

- Действительно, если мы говорим о человеке, это долгий срок. А в том, что касается ансамбля «Псков», наш костяк, все члены коллектива - это люди, которые работают многие годы в направлении русской музыки. Других вариантов быть и не должно. Состав ансамбля «Псков» уникален тем, что практически 80% - это люди, стоявшие у истоков коллектива, которому уже 40 лет.

- В прошлом году у вас с большим успехом прошел новый сольный концерт. Почему именно песня «Летела гагара» стала названием вашего концерта?

- Здесь все сложно, есть в этой песне какая-то магия. Именно эта песня стала толчком к появлению нового сольного концерта в моей жизни. Я ее записала в декабре прошлого года, и поняла, что у меня в жизни что-то меняется. По сути, у меня с тех пор появилось ощущение, что я в творческом полете, как будто она мне силы придала, крылья появились, словно я воздух особый почувствовала. Она мне очень сильно в душу запала. Привязалась ко мне эта гагара - даже в коллективе говорят про меня: «Вот наша гагарочка пришла». Наверное, моя это песня, красивая музыка, парящая.

Но главной была идея подарить слушателю русскую музыку в сопровождении ансамбля «Псков». Для меня очень ценно то, что я работаю в ансамбле, для меня это большая честь и, конечно, мне хочется продлить время пребывания в ансамбле как можно дольше. Мы существуем все вместе, плечо к плечу. Но что может быть дороже для исполнителя, когда тебе аккомпанирует живая музыка, тем более - родной коллектив? Для меня ансамбль - это уже вторая семья.

Хотя мы стараемся учитывать желание зрителей послушать не только народные песни. Ансамбль «Псков» двигается вперед, мы не стоим на месте и хотим овладеть большей аудиторией.

- И все же, как вы думаете, для чего нам сегодня нужна народная музыка?

- Мы же русские люди, все живем в России. Народная музыка актуальна в любое время. Внутри каждого из нас есть духовная традиция, понимание жизни - это заложено в нас родителями, обществом.

Русская музыка и танцы всегда будут актуальны. Начните любую русскую песню - подпоет любой, даже ребенок. Почему? Да потому что дома поют. Это передается из уст в уста, из поколения в поколение. Мир двигается, развивается, новые появляются веяния - это все хорошо, но это не значит, что оно заменяет то, что заложено внутри человека. Это наше родное, мы родились с этим. Фольклорная музыка составляет основу народной культуры, а также связывает настоящее с прошлым. Очень важно приобщать современное молодое поколение к родной культуре, и воспитывать его в стиле русских народных традиций.

Беседовала Елена Никитина

Ансамбль «Псков» уже давно заслуженно называют «живой легендой филармонии». И это не случайно, ведь его создание в 1979 году ознаменовало «второе рождение» гуслей на Псковской земле (первое название ансамбля «Гусляры»). Коллектив получил Гран-при Международного фестиваля-конкурса исполнителей на многострунных инструментах, является лауреатом премии администрации Псковской области, занесен в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию Пскова», выступал в Китае на неделе русской культуры.

20 октября в 17.00, Большой юбилейный концерт

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии>>>