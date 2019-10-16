Сцена / Из первых уст

Елизавета Барышникова: У Псковской областной филармонии сейчас есть собственное лицо

У Псковской областной филармонии сейчас есть собственное лицо.

Об этом сегодня, 18 октября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

По ее словам, еще два года назад областная филармония была прокатной площадкой.

Елизавета Барышникова рассказала, что с ее приходом на руководящую должность в филармонию, было решено делать акцент именно на продвижение коллектива, был произведен полный ребрендинг местного Симфонического оркестра.

«Псковская филармония появилась на карте культурной жизни страны. Мы живем», - заявила спикер и добавила, что в последние годы учреждение на слуху, жители региона и соседних городов начали активно интересоваться филармонией и ее культурной программой.