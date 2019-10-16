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Возможность выхода Псковского симфонического оркестра на федеральный уровень реальна - директор областной филармонии

Возможность выхода Псковского симфонического оркестра на федеральный уровень реальна.

Об этом сегодня, 18 октября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Она рассказала, что последнее время областная филармония и симфонический оркестр на слуху не только у псковичей, их культурной жизнью и программами интересуются далеко за пределами региона.

Елизавета Барышникова обратила внимание, что все чаще псковская филармония упоминается в федеральных СМИ, к примеру, недавно о ней говорили на российской государственной радиостанции классической музыки «Орфей».

«Возможность выхода Псковского симфонического оркестра на федеральный уровень реальна. Мы к этому стремимся», - заявила спикер.

Директор учреждения рассказала, что областная филармония идеально технически оборудована. По ее словам, недавно было установлено современное звуковое оборудование, свет и экран также на высшем уровне.

«Мы, практически, впереди планеты всей», - считает Елизавета Барышникова.