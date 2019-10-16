Сцена / Из первых уст

Финансовая и юридическая свобода важна для развития Псковской областной филармонии - директор учреждения

Финансовая и юридическая свобода очень важна для дальнейшего развития Псковской областной филармонии. Такое мнение высказала сегодня, 18 октября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) директор учреждения Елизавета Барышникова.

Как известно, сейчас областная филармония - структурное подразделение Театрально-концертной дирекции. По мнению Елизаветы Барышниковой, филармония - это не та организация, которая может сосуществовать с театром.

«С ощущением свободы можно полноценно творить, двигаться и развиваться», - уверена директор учреждения.