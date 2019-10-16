Новые музыкальные инструменты поступят в Псковскую областную филармонию, сообщила сегодня, 18 октября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) директор учреждения Елизавета Барышникова.
Данное приобретение станет возможным благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Елизавета Барышникова пояснила, что это будут 2 или 3 инструмента.
По ее убеждению, конструктивное взаимодействие с главой региона будет способствовать положительным переменам в жизни областной филармонии.
«Губернатор заинтересован в культурной повестке», - уверена Елизавета Барышникова и добавила, что, когда идет поддержка от власти, губернатора региона, начинают подтягиваться другие спонсоры.
В ходе беседы директор областной филармонии сообщила, что в ближайшее время вступит в силу распоряжение, согласно которому областная филармония будет предоставлять скидки малоимущим семьям, многодетным семьям, детям, воспитателям, педагогам.