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Стартап для Псковского драмтеатра еще не завершен - Дмитрий Месхиев

«Этап стартапа для Псковского драмтеатра еще не завершен», - сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове кинорежиссер, художественный руководитель псковского театра Дмитрий Месхиев.

«Не хочется провалиться, скатиться опять в формат маленького, никому не нужного, провинциального театра, который находится на задворках театральной жизни страны. А мы сейчас не на задворках, а в авангарде. Поэтому я очень стараюсь внимательно относиться к тому, что, как и зачем мы делаем», - отметил худрук театра.

По его словам, вопрос приглашения того или иного режиссера на постановку того или иного спектакля обсуждается руководством театра неоднократно, а иногда и в течение нескольких месяцев. «Некоторые спектакли, которые я хотел бы, чтоб были поставлены, я откладываю год за годом, потому что понимаю, что или театр еще к этому не готов, или зритель не готов, или денег пока не хватает»,- пояснил Дмитрий Месхиев.

«Планов и желаний очень много. Иногда я за руки себя держу, чтобы не оступиться, потому что мы сейчас только лезем в гору», - заключил он.