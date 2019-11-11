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Дмитрий Месхиев: Труппа Псковского театра за три года «расцвела», потому что побывала в руках разных режиссеров

11.11.2019 16:18|ПсковКомментариев: 0

Труппа Псковского драмтеатра за три года «расцвела», потому что побывала в руках разных режиссеров с разными тенденциями и способами работы с актерами. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал кинорежиссер, художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев.

«На некоторых актеров театра у меня глаза открылись за последнее время. Мне казалось, что тот или иной артист без актерских перспектив, а выясняется, что это очень талантливые люди, которые могут играть разные роли, и играть очень хорошо», - отметил гость студии. Поэтому, полагает он, курс театра на приглашение разных режиссеров правильный. «Подтверждение тому - такое большое количество номинаций на «Золотую маску». Значит даже профессионалы видят и ценят игру наших артистов», - отметил Дмитрий Месхиев.

Кроме того, он позитивно оценил сотрудничество Псковского драмтеатра с режиссером Сергеем Чеховым. «Мне нравится с ним работать. Мы разные люди с точки зрения восприятия и понимания театра, что, наверное, хорошо. Подчеркиваю - наверное, потому что время покажет. Он человек молодой, мыслящий только современными тенденциями театра, более молодежными. А я понимаю, что есть и другая публика, для которой надо делать спектакли. Мы много полемизируем, но у нас нет недопонимания. Как правило, мы приходим к единому мнению и результату», - сообщил худрук театра.

«Появление Сережи в нашем театре дает свежий ветер, потому что работа с ним — совершенно другой актерский эксперимент, совершенно другие актерские тренинги. И это важно. Если мы будем все время играть что-то похожее, то наша труппа скатится в никуда», - заявил он.

Кроме того, Дмитрий Месхиев сообщил о планах позвать в Псковский драмтеатр «совершенно новые имена», имея ввиду режиссеров из разных городов страны. «Часть из них - молодежь, часть с определенным опытом. И это наша политика, мы не будем от нее отходить. Будем стараться звать совершенно разных режиссеров, разные имена. В силу финансовых возможностей мы не можем позвать топовых режиссеров-звезд, но надеюсь, такая возможность у нас будет», - заключил Дмитрий Месхиев.

Теги: #Псковский театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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