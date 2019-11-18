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Сцена / Из первых уст

Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич: «Я сделал крылья и летал» – это спектакль для семейного просмотра

18.11.2019 12:49|ПсковКомментариев: 0

Режиссер спектакля «Я сделал крылья и летал», молодая актриса и мама, ученица главного режиссера знаменитого питерского Большого театра кукол Руслана Кудашова, Екатерина Ложкина-Белевич рекомендует ходить на ее новый спектакль, идущий на малой сцене Псковского драмтеатра, семьями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД. 
Ведь тема ожидания и рождения в семье малыша - самая важная и нежная, считает режиссер.

«Наш спектакль рассказывает о рождении ребенка и о том, что с ним происходит до того, как он появляется на свет, – рассказывает Екатерина. - Вернее, что может происходить, поскольку эта история - наша немножко абсурдная, немножко хулиганская фантазия. У меня есть стойкое ощущение, что ребенок в утробе матери вполне может слышать, что происходит во внешнем мире. И как он себе воображает то, что может происходить снаружи, что из себя представляет мир ребенка в утробе матери - это один из планов спектакля. Второй план – реальный мир, его будущие мама и папа. Мы покажем, как они ожидают малыша, переживают за него, готовятся к его появлению на свет, поддерживают друг друга».

У режиссера есть четкая установка в создании спектаклей для детей: он не должен быть только для детей.
«Мы стараемся сделать постановку максимально интересной для ребенка, - говорит Екатерина Ложкина-Белевич. - Но ведь с детьми приходят родители, они же тоже покупают билеты. Почему им должно быть менее интересно, чем детям? Поэтому мы рассчитываем и на интерес взрослой аудитории, чтобы родителям и детям было о чем пообщаться после спектакля».

Будущих родителей, с нетерпением ожидающих появления малыша на свет, в спектакле играют артисты Александр Овчаренко и Мария Петрук. «Я не только папа, но и пингвин, и даже слон, - рассказывает молодой артист. - Ведь помимо драматического действия, в котором участвуем мы, актеры, в спектакле задействованы куклы, которые изображают мир ребенка. И это очень интересная, живая история, которая будет близка и интересна всей семье».

О своей работе Александр Овчаренко вспоминает с удовольствием: «Это было сотворчество, совместный поиск решений, каких-то новых придумок, репетиции, длившиеся до ночи, поскольку сроки создания спектакля были очень сжатыми, - отмечает молодой артист. – Все наше созидание шло в любви. Катя – безумно талантливый человек, у нее уже солидный постановочный опыт. Она прекрасно знает, что нужно детям. Поэтому маленьким зрителям так понятен ее художественный язык, даже объяснять ничего не надо. Дети точнее понимают замысел режиссера, чем взрослые. Мы видим, как они реагируют на все, что происходит на сцене, как удивляются и открывают для себя множество интересных и познавательных вещей. А это действительно спектакль – открытие».

В спектакле «Я сделал крылья и летал» звучат стихи советского детского поэта Романа Сефа, которые когда-то поразили молодого режиссера простотой, прозрачностью и легкостью. «В этих стихах очень много юмора, доброты, непосредственности, - убеждена Екатерина. - Звучат они в спектакле и в сознании родителей, но основная часть стихов - от лица ребенка. Вообще, когда мы стали все это собирать, я поняла, что это история рождения и поэта Романа Сефа».

«Я сделал крылья и летал

Над всем над белым светом!

Я сделал крылья и летал,

И песню пел при этом!

Я видел в Африке слонов,

в Антарктике - пингвинов.

Тюленей видел и китов,

Медведей и павлинов…»

«Я сделал крылья и летал» спектакль для семейного просмотра, цена билета 200 рублей. Заказ и бронирование билетов на сайте театра.

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Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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